Loana hospitalisée en urgence : "Son doigt était limite nécrosé", elle aurait échappé au pire

Ces derniers mois, Loana avait fait parler suite à sa participation à l'émission Incroyables transformations sur M6, un épisode jamais diffusé car elle n'était pas satisfaite de son relooking. Nicolas Waldorf avait dévoilé le résultat, alors même que Loana avait interdit à la chaîne de diffuser les images. "Comme je faisais 145 kg et que je ne me vois peut-être pas comme je suis, je leur avais demandé de me changer, pour que je sois moins glamour, car j'ai peut-être un look un peu bimbo. Pour la tenue, ils m'ont mis un tailleur crème, on aurait dit Casper" avait-elle expliqué. Elle avait aussi taclé le coiffeur : "Ce n'est pas lui qui s'est occupé de ma coloration. Ça sert à quoi que j'aille voir quelqu'un qui prend juste une paire de ciseaux et qui se barre ? (...) Limite c'est lui qui me découvre, parce que ce sont ses coloristes qui m'ont fait ça" avait-elle expliqué.