Lili Reinhart se confie sur son adolescence compliquée : "Je n'aimais pas ma vie"

Riverdale va bientôt faire grandir ses personnages. Dès l'épisode 4 de la saison 5, nous retrouverons les personnages 7 ans après la fin du lycée, un saut dans le temps confirmé en mai dernier par le showrunner de la série. Une bonne nouvelle pour les acteurs qui voulaient voir évoluer leurs personnages. Parmi eux ? Lili Reinhart. L'actrice qui évoque très souvent son passé est revenue sur une période compliquée de sa vie.

Lili Reinhart n'a pas bien vécu son adolescence

Cette semaine, Lili Reinhart a publié aux Etats-Unis le livre Swimming Lessons, un recueil de poèmes. L'occasion pour l'actrice de Riverdale de se dévoiler encore plus à ses fans, elle qui évoque ouvertement sa dépression et son anxiété. Pour la sortie du livre, elle a donné une interview au New York Times dans lequel elle parle de sa jeunesse. Persuadée de vouloir être actrice dès ses 13 ans alors qu'elle n'avait aucune connexion dans le milieu, Lili Reinhart avoue avoir mal vécu son adolescence et, à 16 ans, a arrêté d'aller au lycée pour suivre des cours par correspondance. "J'ai détesté être une ado. Je détestais aller à l'école. Je détestais beaucoup de choses. Je n'aimais pas ma vie" explique l'ex de Cole Sprouse.

Pour tenter de gagner un peu d'argent, elle a tenté de trouver un petit boulot, une catastrophe à chaque fois selon elle. "Jouer la comédie était la seule chose que je pouvais faire sans avoir de l'anxiété. C'était tout, je n'avais pas d'autres plans" explique l'interprète de Betty. A 18 ans, elle déménage donc seule à Los Angeles. Un séjour qui prend rapidement fin. "Je n'allais pas bien mentalement. Je vomissais chaque soir à cause de ma dépression" confie Lili Reinhart. Elle est ensuite rentrée chez ses parents avant de revenir à Los Angeles en se laissant un an pour percer. C'est alors qu'elle a été choisie pour jouer Betty dans Riverdale.