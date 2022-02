Lila Taleb (10 couples parfaits 5) : "Maeva abuse de l'alcool", "en soirée elle ne se contrôle pas"

Lila Taleb (10 couples parfaits 5) revient sur sa bagarre avec Maeva Ghennam : "Je n'ai pas levé la main sur elle"

Dans 10 couples parfaits 5 sur TFX, Lila Taleb fait partie des candidates phares. Après avoir participé aux Princes de l'amour 8 et Objectif Reste du Monde sur W9, l'influenceuse fait en effet partie du casting de l'émission présentée par Elsa Fayer et elle fait beaucoup parler pour ses rapprochements et ses clashs. Entre sa relation avec Ahmed, l'ex de Sarah Fraisou, ou encore sa dispute avec Sarah Lopez, la star montante de la télé-réalité est décidément l'un des atouts de cette saison 5 des 10 couples parfaits.

Lors d'une interview pour PRBK, une vidéo Match ou Next, Lila s'est confiée sur l'aventure mais aussi sur d'autres sujets qui font le buzz autour d'elle. Et notamment sa bagarre avec Maeva Ghennam à Dubaï. Quand on lui a parlé de son "octogone avec Maeva Ghennam" en soirée, au showcase du rappeur SDM, Lila Taleb nous a répondu en toute franchise que "ça a fait du bruit, ça a parlé, du coup next". "Je pense que Maeva abuse beaucoup de l'alcool, du coup, quand elle est en soirée, elle ne se contrôle pas, elle a des actions, des débordements" a-t-elle expliqué.

En plus "je sens qu'elle sent une petite concurrence entre elle et moi, donc elle ne m'aime pas trop". "Mais il n'y a pas à frapper les gens" a-t-elle souligné, en précisant : "Je n'ai pas levé la main sur elle en tout cas". Du coup, ce serait la candidate des Marseillais qui veut stopper la chirurgie esthétique qui en serait venue aux mains, mais pas la BFF de Milla Jasmine. Elle avait d'ailleurs indiqué à Gossip Room avoir reçu un verre au visage de la part de Maeva.

"Niska était super choqué de son comportement"

Lors de cette soirée agitée, il y avait aussi Maes et Niska. Lila a déclaré à propos de Niska : "Il était là avec nous à la table, il était super choqué de son comportement. Du coup, mes copines séparaient et ses copines séparaient et après, ça a débordé". Maeva Ghennam "a essayé de dire à mes copines : 'Restez à ma table. Ne restez pas avec elle, ça ne sert à rien. Vous aurez tout à ma table'. Elle a essayé de les acheter mais ça ne marche pas parce que mes copines sont très loyales".

