Les Princes de l'amour 9 : des candidats et des prétendants auraient payé pour être au casting

Les Princes et les Princesses de l'amour 5 : des candidats auraient payé des proches de la prod pour être dans l'aventure

Nouvelle polémique pour Les Princes et les Princesses de l'amour. Alors que les épisodes du programme sont diffusés sur W9 et sur Salto, il y avait eu des accusations de viol contre Illan Cto,. Et maintenant, un autre scandale touche l'émission de dating : des candidats et des prétendants auraient payé la prod pour être au casting de l'aventure. C'est ce qu'a révélé Sam Zirah dans son émission Au Jour d'Aujourd'hui sur sa chaîne YouTube.

Sam Zirah a cité "Julien Guirado entre autres et un bookeur de télé-réalité" dans cette affaire. "Cette enquête nous montre l'existence d'une sorte de trafic de places de candidats en passant par des proches de la production. Ces tiers réclament de l'argent à des futurs candidats encore anonymes pour qu'ils puissent apparaître en diffusion" a-t-il précisé. Et il a montré les preuves à Ermanno, ancien coach en séduction des Princes et Princesses de l'amour. Il s'agit de documents avec des versements d'argent d'environ "2 000 euros" et "2 500 euros", ainsi que des "discussions entre les candidats et un membre de la discussion".

Ermanno confie : "Ça ne m'étonne pas parce que malheureusement ils sont prêts à tout"

Une pratique dont Ermanno n'était pas au courant, mais dont il n'est pas surpris. "Je n'ai jamais entendu parler de ça mais par contre ça ne m'étonne pas du tout" a-t-il expliqué, "Non ça ne m'étonne pas parce que malheureusement ils sont prêts à tout pour arriver à pousser au max cette émission, pour la faire marcher". Faure payer des candidats pour leur assurer leurs places dans Les Princes et les Princesses de l'amour, "c'est dégueulasse".

Ermanno a aussi balancé sur le fait que l'émission serait fake, scénarisée, que Camille Froment aurait été poussée à bout par la prod pour créer un clash et que des prétendantes auraient mis du citron dans leurs yeux pour faire semblant de pleurer devant les caméras.

Quant à cette histoire de paiements pour participer, Sam Zirah a précisé : "J'ai contacté la chaîne W9" mais "j'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de retour".