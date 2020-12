Les Princes et les princesses de l'amour 4 : Ermanno absent, la production explique pourquoi

Le départ d'Ermanno expliqué

Comme Carole (remplacée par Aïssa dans Les Princes et les princesses de l'amour 3), Ermanno a quitté l'Agence sur mesure. Eh oui, comme vous l'avez remarqué, l'expert en amour n'est pas de retour dans Les Princes et les Princesses de l'amour 4 puisque c'est Julien Bert qui a été recruté à sa place comme coach en séduction de Beverly, Mujdat, Alix, Mathias, Kellyn et Bastien Grimal et des prétendants/prétendantes. Mais pourquoi Ermanno est-il parti ? Est-ce un choix volontaire ou contre son gré ?

Interviewée par Télé Loisirs, la production des Princes de l'amour 8 a expliqué la raison du départ de l'ancien candidat de Chasseurs d'appart : "Chaque année, le programme évolue, se remettre systématiquement en question sur ce type de programmes est une nécessité. Le renouvellement de l'Agence permet d'apporter des nouveautés à la saison comme l'arrivée de Julien Bert cette année et ainsi le départ d'Ermanno." Une simple histoire de nouveautés donc.

L'autre nouveauté des Princes de l'amour 8

L'autre nouveauté à retenir de cette saison est sans aucun doute Le Duel. Le concept ? Si les Princes et Princesses ne sont pas jugés assez investis et sincères par l'Agence mesure, ils se retrouveront en duel face leur prétendant ou prétendante ou bien un prétendant ou une prétendante éliminée qui mériterait plus sa place qu'eux. Ils vont donc devoir tout faire pour sauver leur place et convaincre Magali Berdah de les garder dans l'aventure afin de ne pas être éliminé(e) à la place du prétendant ou de la prétendante.