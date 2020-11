Les Nouvelles aventures de Sabrina saison 4 : une actrice de Riverdale au casting

On n'en sait pas beaucoup plus sur son rôle dans Les Nouvelles aventures de Sabrina, si ce n'est que son personnage s'appelle Katie. Est-ce que Sarah Desjardins jouera encore une "méchante" ? Car pour rappel dans Riverdale, elle a incarné avec brio Donna Sweett, alias une élève de Stonewall Prep, l'université où Jughead Jones (Cole Sprouse) va étudier dans la saison 4. Et clairement, cette étudiante était dérangée et prête à tout, se retrouvant liée à la fausse mort de Jughead.

Un crossover entre Les Nouvelles aventures de Sabrina et Riverdale ?

Avec la même actrice dans Riverdale et dans Les Nouvelles aventures de Sabrina, il y a de quoi relancer les rumeurs de crossover entre les deux séries. Déjà, Betty Cooper (Lili Reinhart) avait croisé Billy Marlin (Ty Wood) membre des Baxter High Ravens (alias l'équipe de football du lycée de Greendale) dans l'épisode 10 de la saison 4 de Riverdale. Et en février 2020, une photo avait semé le doute sur un possible crossover entre les ados de Riverdale et de Greendale : Kiernan Shipka s'y montrait entourée de KJ Apa (Archie Andrews) et Casey Cott (Kevin). En plus pour rappel, toutes les deux ont été créées et produites par Roberto Aguirre-Sacasa. Même si le crossover semblait ne pas pouvoir se faire, on se dit qu'il y aura tout de même un nouveau clin d'oeil avec la participation de Sarah Desjardins.