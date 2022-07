Les Japonais sont totalement nuls pour UNE chose précise, et c'est fou. L'interview passionnante de Louis-San

Depuis plusieurs années maintenant, Louis-San profite de ses différentes chaînes YouTube (@Louis-San / @Louis) pour partager avec nous la culture Japonaise et dévoiler un envers du décor inattendu à travers différents thèmes fascinants et originaux. Que ce soit la scolarité, la nourriture, la musique, le monde du travail... Il explore avec passion ce monde et nous donne régulièrement envie de voyager.

Aussi, alors même que le vidéaste - également derrière un concept de vidéos d'horreur, vient de donner vie à Jiken (mot japonais que l'on pourrait traduire par "incident", "fait divers"), une série audio horrifique composée de 10 épisodes de 25 minutes disponible sur la plateforme Audible, on a profité de cette sortie pour le confronter à une interview "vrai ou faux" afin de faire le point sur certaines idées reçues sur le Japon. Sushis, mangas, tatouages, sexe... Aucun sujet n'a été oublié.

France vs Japon, les sushis de la discorde

Par exemple, on a souhaité savoir si les sushis étaient aussi bons en France qu'au Japon. Réponse ? Préparez-vous à casser votre tirelire pour acheter une billet d'avion, car on se fait avoir ici, "Oh c'est un mythe ça. (...) Les différences que tu peux avoir avec les sushis basiques que tu as en France, c'est déjà la quantité de riz qui est beaucoup trop élevée par rapport à la finesse de la tranche de poisson. Au Japon, t'as une bonne tranche de poisson avec pas trop de riz. C'est la différence majeure."

Mais ce n'est pas tout, nos restaurants manqueraient de prises de risques dans leurs menus : "Et après c'est dans le goût, forcément. (...) En France, on a des sushis au saumon, thon et... quand tu prends du poisson, globalement, c'est tout. Alors qu'au Japon, tu as tout un panel de poissons qui sont à ta disposition, même pas forcément du poisson, et c'est dommage de ne pas l'explorer." Oui, on passe à côté de beaucoup de choses à ne pas voyager.

Peut-on voyager avec des tatouages ?

En parlant de voyage, rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de vous couper les bras dans le cas où ils seraient tatoués. Si les tattoos ont encore aujourd'hui une mauvaise image car associés aux Yakuzas et donc sources de quelques restrictions au Japon, "Si tu as des tatouages, par exemple, tu ne peux pas souscrire de prêt à la banque. Ou alors tu dois préciser que tu as un tatouage", les mentalités seraient enfin sur le point de changer.

"En vérité, le Japon a voté une loi qui fait qu'ils n'ont plus le droit d'interdire les personnes tatouées, nous révèle le vidéaste. Mais l'application de cette loi va mettre encore un bon bout de temps je pense. (...) Les Japonais passent aussi à autre chose, de plus en plus il y a des jeunes japonais qui se font tatouer, mais ça reste discret. Ça reste sur la cheville, sur des endroits pas très visibles. Mais ça commence."

Attention, les Japonais sont "à la ramasse" avec l'anglais

En revanche, un conseil : prenez des cours de japonais (ou téléchargez la meilleure application de traduction possible) avant de vous rendre au Japon. Interrogé sur le niveau d'anglais des Japonais, Louis-San confesse qu'ils "sont totalement à la ramasse". A quel point ? "C'est effrayant au point que même les enseignants qui enseignent l'anglais au Japon ne savent pas parler anglais. C'est très grave, c'est très très grave. L'anglais au Japon, c'est une catastrophe."

Malgré tout, n'ayez crainte, vous ne devriez pas non plus être en terrain inconnu. "Il y a beaucoup de panneaux de signalisation qui aident et, pour le coup, ceux-là sont en anglais, donc quand on va dans les grandes villes, il n'y a aucun souci pour se repérer, précise le YouTubeur. Et aujourd'hui, il y a Google Maps, donc tu seras tranquille pour trouver tout ce que tu veux."

Et à la question "Y a-t-il des mots à connaître absolument ?", la réponse est "oui". Quand on l'invite à nous révéler la liste, voici ce qu'il conseille : "Je pense que c'est "bonjour", "merci", "au revoir" et je rajoute toujours les toilettes après. Parce que c'est toujours le genre de trucs où tu peux être bloqué. En japonais, "toilettes" ça se dit "Toire", comme ça, vous êtes tranquilles. Faut juste le dire un petit peu à la japonaise. "Bonjour" qui se dit "Konnichiwa", même s'il y a le bonjour du matin qui se dit "Ohayo Gozaimasu" et le bonjour du soir c'est "Konbanwa". Ensuite, il y a "au revoir", c'est "Sayōnara", mais le plus important, c'est "merci" qui se dit "Arigatô".

