Louis San (Jiken) : les histoires d'horreur au Japon ? "Quand ça pète, c'est quelqu'un qui vrille complètement" (interview)

Tous les amateurs de la culture Japonaise le connaissent, Louis San est l'un des YouTubeurs les plus suivis sur la plateforme. A travers ses différentes chaînes (@Louis-San / @Louis), il partage son expérience du Japon et de sa vie de franco-japonais, mais il profite également de ses vidéos pour faire le point sur certaines idées reçues sur ce pays qui fascine tant en France et dévoiler un envers du décor passionnant que l'on ne soupçonne pas toujours sur certains thèmes (la scolarité, la nourriture, la musique) et la population locale.

Louis San, de vidéos d'horreur sur YouTube à Jiken sur Audible

Et parmi ses nombreux concepts, il y en a un qui fascine tout particulièrement les abonnés : ses vidéos d'horreur. Récemment, Louis San s'est en effet spécialisé dans le récit de certaines des histoires les plus intenses, surprenantes et flippantes qui ont pu secouer le Japon ces dernières décennies. Un concept haletant porté à chaque fois par un montage efficace, qui a rapidement tapé dans l'oeil (et les oreilles) de la plateforme Audible.

Résultat ? Comme on peut désormais le découvrir sur le site, Louis San et Audible se sont associés afin de donner vie à Jiken (mot japonais que l'on pourrait traduire par "incident", "fait divers"), une série audio horrifique composée de 10 épisodes de 25 minutes en moyenne dans laquelle le créateur - qui se glisse à nouveau dans la peau du conteur, nous fait vivre des histoires terrifiantes où les meurtres, les disparitions, la folie et la manipulation sont rois et reines !

Une collaboration inattendue et particulièrement jouissive, qui nous a donné envie d'en savoir un peu plus sur Louis San et sa fascination pour de telles histoires. Ca tombe bien, le vidéaste a gentiment accepté de répondre à nos quelques questions en direct de sa nouvelle maison au Japon.

Toutes les histoires d'horreur reflètent quelque chose de la société japonaise

Pour en faire des vidéos et une série audio, les histoires d'horreur au Japon sont-elles véritablement les meilleures ?

Louis San : Ouais ! Après, c'est mon point de vue complètement biaisé, mais je pense que c'est plus intense parce que c'est justement un pays où la criminalité est très très basse par rapport au reste du monde. Et quand il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui se passe. Quand ça pète, ça pète. C'est avec quelqu'un qui vrille complètement. Et mine de rien, tous les meurtres, tous les gros incidents, toutes les histoires d'horreur qu'il peut y avoir en tant que faits réels au Japon, ils reflètent toujours quelque chose de la société japonaise, vraiment.

Mais qu'est-ce qui t'a véritablement attiré vers ces histoires ?

Louis San : C'est ma mère qui m'avait parlé d'une histoire absolument terrifiante où il y avait des touristes japonais qui ne voulaient pas partir d'une rivière, alors même qu'on leur avait dit que le barrage allait céder et qu'ils allaient se faire inonder. Ils sont restés, il y en a beaucoup qui sont restés, et ce qu'il s'est passé c'est qu'ils se sont retrouvés encerclés par de l'eau. Et ce qui est absolument terrifiant - on était dans les années 90, la technologie était là, mais pourtant, même s'ils étaient simplement à 20 ou 30 mètres des secours, eux ne pouvaient rien faire. Ils ont tenté d'envoyer des fusées de l'autre côté de la rivière pour faire passer des cordes ou trucs comme ça, mais rien à faire, ils n'ont pas réussi à sauver tout le monde. Il y a notamment un nouveau né qui est mort ce jour-là...

C'est assez horrible comme histoire, c'est l'une de celles qui m'avait vraiment traumatisé. En plus, ce qui rajoute à l'horreur, c'est que tout a été filmé. La presse a été mobilisée. On a littéralement le moment filmé où tu vois les personnes partir pour la dernière fois et où tu sais qu'elles vont mourir. Cette histoire est vraiment terrifiante et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir plein d'histoires au Japon et vraiment il y en a beaucoup, beaucoup.

Ah oui, tu n'as pas commencé avec une petite histoire...

Louis San : Et c'est pas la pire. Parfois il y a des trucs très simples comme par exemple un banal accident de voiture avec un chauffard bourré qui a enfoncé une voiture avec deux gamines derrière. Mais ce qui est toujours impactant, c'est quand on voit les images, quand on voit vraiment à quoi ça ressemble et surtout ce qui a en découlé après, c'est là où tu te dis 'Wow, c'est quand même une histoire importante'. Juste avec cet accident là, on a modifié la loi japonaise concernant le taux d'alcoolémie au volant. On est passé d'un truc où je crois que les contrôles n'existaient quasiment pas, ni même les restrictions, à un truc où si tu t'enfuis après avoir renversé quelqu'un, c'est ultra sanctionné par la loi.

Avec Jiken l'immersion est tellement plus forte

Et alors que ton format d'horreur fonctionnait déjà très bien en vidéo sur YouTube, c'est quoi l'avantage que l'on peut retrouver à désormais suivre tes récits de façon audio sur Audible ?

Louis San : L'avantage c'est que ce n'est pas censuré par rapport à quand c'était sur YouTube où là je devais naviguer en permanence, permanence, permanence sur les mots ou autres. Par exemple, le mot "viol" je ne peux pas le balancer comme ça sur YouTube. Moi en tout cas j'avais des problèmes. Et c'est même pas une question de monétisation, mais une question de mise en avant. Je le répète et je le redirai, mais je m'en fiche de ne pas toucher d'argent sur une vidéo, ce n'est pas le problème, par contre, si je me casse le cul à travailler une trentaine d'heures dessus pour qu'à la fin elle se fasse shadow-ban [mettre à l'écart], ça ne me fait pas plaisir.

Ensuite, le deuxième point c'est l'immersion qui est tellement plus forte. On a travaillé sur la technologie binaurale. Donc si tu mets un casque, tu vas vraiment entendre tout ce qu'il se passe autour de toi de manière très réaliste et je sais qu'il y a des passages dans les podcasts où il y a une porte qui claque, ou alors quelqu'un qui marche, et on a vraiment l'impression que la personne marche devant nous, puis passe derrière... C'est vraiment très immersif.

Tu l'as récemment révélé sur ta chaîne, le fait d'être constamment plongé dans tes recherches sur de telles histoires, puis les écrire, le tout dans un délai assez court pour un format inédit, c'est un exercice qui t'a épuisé physiquement et mentalement. Avec le recul, tu ne regrettes quand même pas cette expérience ?

Louis San : Ah non, clairement pas. C'est une super bonne expérience, j'ai pu progresser en terme d'écriture de manière incroyable. Je le dis même dans mon témoignage, j'ai même déjà oublié mon état. Si je n'avais pas ces vidéos, ces archives où je suis ultra dans le mal... Je suis complètement passé à autre chose dans mon esprit. Je sais que c'était galère parce que je devais tenir le rythme de plein de choses en même temps, mais dans le fond je suis grave content. Je suis très content de ces podcasts horreurs, d'avoir pu faire quelque chose en dehors de la plateforme YouTube et d'aussi quali. Je suis vraiment très fier de ça.

Et il se murmure que cette série audio sur Audible pourrait également passer par un format série sur Prime Video... Tu as quelques infos à ce sujet ?

Louis San : Alors ça je n'ai pas le droit forcément de trop en parler, mais tout ce que je peux dire c'est qu'il y a potentiellement un truc avec Prime Video. Mais je répète bien le "potentiellement", il ne faut pas dire que c'est de leur faute si ça ne se fait pas ou quoi. Pour l'instant on est en discussion, on est en train de préparer les trucs, on parle de formats, comment on réfléchit le format. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé pas mal de nouvelles histoires. Du coup, pour en refaire d'autres à la fois originales et intéressantes, il n'y aura pas de problèmes. Mais voilà, c'est en discussion.

La série audio Jiken de Louis San est à retrouver sur Audible.