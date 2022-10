Les graphismes de Call of Duty: Modern Warfare 2 sont presque impossibles à distinguer de la réalité (et cela ouvre une nouvelle ère)

Alors évidemment, attention, on ne veut pas non plus survendre les graphismes et certaines situations nous rappellent encore parfois que l'on est dans un jeu vidéo. Entre les détails un peu trop propres / trop lisses ou l'animation des PNJ qui manque toujours de naturel et de fluidité, l'effet de réalisme peut parfois brutalement se briser. Malgré tout, cela n'en reste pas moins impressionnant et kiffant.

Alors que la production de GTA 6 prend son temps pour justement pouvoir exploiter au mieux les capacités des consoles Next Gen, ce premier travail sur Call Of Duty MW 2 ouvre la porte à un futur qui s'annonce radieux et à des expériences encore plus immersives et spectaculaires. La vie est belle parfois.