Les Bracelets rouges de retour : une suite en préparation avec de nouveaux acteurs, premières infos

C'est maintenant officiel, la suite des Bracelets rouges ne racontera pas l'histoire de Thomas, Clément, Roxane, Medhi et les autres. En 2020, à l'occasion de la fin de la saison 3 de la série de TF1, Audran Cattin alias Thomas laissait entendre que les acteurs pourraient ne pas rempiler pour une suite, expliquant : "Je pense que nos personnages sont arrivés au bout de leur histoire. L'histoire d'Albert Espinosa, c'est l'histoire de Clément et Thomas liée. Les deux arrivent au bout de leur parcours à la fin de la saison 3. Ce serait dommage d'exploiter un filon". Grand succès de la chaîne, la série va donc bien revenir mais avec pas mal de nouveautés.

Une suite des Bracelets rouges arrive, les premiers acteurs annoncés

Adaptée de la série espagnole - et de la vie - d'Albert Espinosa Puig, Les Bracelets rouges aura droit à une toute nouvelle saison mais donc avec un gros twist. Et pour cause, cette suite (qui n'en est donc pas vraiment une) sera centrée sur de nouveaux personnages avec à la clé un tout nouveau casting. Pour l'instant, on ne sait pas quel sera le lien entre les trois premières saisons et les nouveaux épisodes (peut-être se dérouleront-ils dans le même hôpital ?).

>> Les Bracelets rouges saison 3 : l'autre fin beaucoup moins joyeuse imaginée par les scénaristes <<

Quoiqu'il en soit, TF1 a déjà annoncé le nom de deux acteurs qui rejoignent le casting. Il s'agit de deux adultes : Liliane Rovère (Dix pour cent, Family Business) et Michaël Gregorio. Pour rappel, on a pu voir Michaël Youn, Camille Lou, Guy Lecluyse ou encore Cristina Reali dans les saisons précédentes de la série.

>>Les Bracelets rouges saison 4 : 5 choses que l'on veut voir dans la suite <<

Selon le compte fans Les Bracelets rouges Fandom sur Twitter, le tournage de cette suite aurait déjà débuté dans la région d'Arcachon et plusieurs acteurs auraient déjà été choisis pour jouer les personnages jeunes. Parmi les noms évoqués ? Esther Blanc, Kali Boisson, Noé Wodecki et Léo Lorléac'h. Une info à prendre avec des pincettes puisqu'elle n'est pas encore officielle pour le moment.