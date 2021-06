Les boîtes de nuit et les concerts debout reviennent : les dates et les conditions dévoilées

Après un 3e confinement, la situation sanitaire se stabilise en France. Du coup, le gouvernement enchaîne les bonnes nouvelles : depuis la semaine dernière, le masque n'est plus obligatoire en extérieur et depuis ce dimanche, le couvre-feu n'est plus en place (alors qu'il devait à l'origine ne pas être supprimé avant le 30 juin). Et comme une bonne nouvelle peut en cacher une autre, on en sait désormais plus sur la réouverture des boîtes de nuit, fermées depuis le début de la pandémie en mars 2020. La semaine dernière, il se murmurait qu'elles pourraient rouvrir en juillet... et ce sera bien le cas.

Quelle date de réouverture et quel protocole pour les boîtes de nuit ?

Ce lundi 21 juin, le ministre délégué aux PME, Alain Griset, a annoncé la date de réouverture tant attendue des boîtes de nuit. Rendez-vous dès le 9 juillet pour danser jusqu'au bout de la nuit... mais pas dans n'importe quelles conditions. Pour aller en boîte, il faudra présenter un pass sanitaire, c'est-à-dire soit être vacciné totalement (le pass sanitaire est effectif 15 jours après la 2e dose de vaccin), soit pouvoir justifier d'un test PCR négatif ou d'avoir guéri de la Covid-19 il y a moins de 6 mois. Le pass sanitaire est disponible en papier ou bien en numérique via l'appli Tous Anti Covid. Concernant les jauges, elle sera fixée à 75% à l'intérieur et à 100% en extérieur. Le port du masque ne sera pas obligatoire même à l'intérieur, précise le ministre.

Comment va s'organiser la reprise des concerts debout ?

Autre annonce du jour : le retour des concerts debout. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a annoncé que les spectacles pourront reprendre avec du public debout dès le 30 juin prochain. Comme pour les boîtes, la jauge est fixée à 75% en intérieur et 100% en extérieur mais le pass sanitaire ne sera exigé que pour les concerts réunissant plus de 1000 spectateurs. Quant au masque, il n'est désormais plus obligatoire mais simplement recommandé.