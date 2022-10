Les Anneaux de pouvoir saison 2 : 6 théories (plus ou moins crédibles) des fans sur la suite

5. Un nouveau couple à venir

Et si on avait droit à une nouvelle histoire d'amour dans la suite des Anneaux de pouvoir ? Certains sont déjà persuadés d'un rapprochement : celui de Miriel et d'Elendil (Lloyd Owen). Il faut dire que les deux persos ont une belle alchimie et l'ont prouvé dans les épisodes 7 et 8. Un peu d'amour ne fait jamais de mal !