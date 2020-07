Leona Winter (The Voice 8) harcelée et tabassée à l'école : "C'était de l'acharnement psychologique"

C'était la première drag-queen à participer à The Voice en 2019, dans la saison 8. Leona Winter, de son vrai nom Rémy Solé, s'est confiée à coeur ouvert dans une interview accordée à Sam Zirah. Très émue, celle qui a récemment participé aux Anges 12 est revenue une nouvelle fois sur le harcèlement vécu lorsqu'elle était plus jeune : "C'était vraiment de l'acharnement psychologique", confie-t-elle, ajoutant que ça allait beaucoup plus loin.

Leona Winter tabassée et victime de harcèlement psychologique

"Je me suis fait tabasser dans les toilettes des écoles, que ce soit collège ou primaire. Plus les enfants sont jeunes, plus ils sont cruels", a-t-elle constaté, ajoutant que les professeurs n'ont jamais rien vu. "C'est aberrant. Pour moi, il était impossible de ne rien voir. C'était tous les jours, c'était en classe, c'était dans la cour". Aujourd'hui, elle veut "délivrer ce message de la cruauté de l'école. Autant les professeurs que les parents doivent éduquer les enfants à être plus tolérants ou, en tout cas plus bienveillants envers l'autre".

Elle s'est également indignée des inégalités et discriminations touchant les drag-queen à notre époque, que ce soit dans des émissions de télévision, dans des séries ou films : "le système est injuste. Il faut qu'il change un petit peu et qu'on mette la valeur de ce que l'on fait en lumière". Elle espère que, "avec le temps et l'évolution", les choses et les mentalités vont changer.