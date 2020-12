Lena Situations piégée par McFly et Carlito : son appartement transformé en Lego

Quand McFly et Carlito décident de faire une blague à l'un de leurs proches, ils ne font jamais les choses à moitié. Et en ce mois de décembre 2020, c'est l'influenceuse Lena Situations qui a pu le constater en devenant la nouvelle victime de leur imagination sans limites.

Une blague incroyable en Lego

A l'occasion d'une collaboration avec la marque Lego, les deux YouTubeurs - qui ont récemment vu l'une de leur vidéo se classer dans le top 10 des vidéos les plus vues sur YouTube en 2020, ont en effet décidé de remplacer tout le mobilier de l'appartement de Lena par des répliques (à taille réelle) réalisées à partir de ces petites briques danoises. Une idée improbable ? Oui, mais qui nous a offert un résultat bluffant.

Grâce à une préparation minutieuse étalée sur plusieurs mois (contacts avec les complices, repérage, jeu de Seb - le copain de Lena, qui a tout fait pour faciliter cette transition) et à l'incroyable travail de l'équipe déco Pams (74 085 pièces ont été assemblées en 303h), tout a été préparé dans les temps avec une précision inhumaine et aucun élément du décor de Lena Situations n'a été oublié, que ce soit un simple cadre, une Funko Pop ou même un vinyle. De quoi ainsi renforcer la crédibilité de ce prank et surtout, l'immersion dans ce nouveau monde très spécial.

Lena face au choc de sa vie

Et justement, comment a réagi Lena en découvrant son nouvel appartement ? Là où McFly et Carlito s'attendaient à la voir s'étonner de ce changement et rigoler, la YouTubeuse (et récente autrice à succès) a finalement eu une toute autre réaction. On peut le découvrir dans la vidéo mise en ligne ce dimanche 13 décembre, elle a tout simplement eu le choc de sa vie en s'imaginant avoir été victime d'un cambriolage.

Après avoir longtemps bugué devant sa nouvelle déco, Lena est ensuite partie dans sa cuisine afin d'y récupérer un couteau de cuisine avec l'idée de se défendre contre un possible intru. Une réaction surprenante ? Pas tant que ça. Elle l'a confié un peu plus tard au duo, "J'ai eu peur, parce que je sais que les YouTubeurs sont graves des cibles de cambriolages". Un état de choc qui a par ailleurs mis de longues minutes à s'effacer avec quelques petites larmes et des tremblements incontrôlés visibles par instant.

Néanmoins, rassurez-vous, une fois ses esprits repris, Lena Situations a adoré cette blague, en témoignent son immense sourire et ses yeux dignes d'un enfant à Noël, et son envie de garder pour elle certaines de ces créations en Lego. De plus, elle l'a promis, cette blague ne restera pas impunie, "Pour moi, c'est le début d'une guerre". Reste désormais à savoir quand et comment elle contre-attaquera...