Le Top 10 des YouTubeurs qui ont gagné le plus d'argent en 2020

Certains animateurs télé ont encore du mal à l'admettre, mais oui, faire des vidéos sur YouTube est un métier. Et si pour beaucoup de vidéastes, à l'instar de tout ce qui concerne le monde artistique, une telle carrière est difficile à mener (dur de se faire une place, grosse concurrence, revenus inégaux...), il y a toujours quelques chanceux qui sortent du lot.

Les YouTubeurs millionnaires

Comme tous les ans, Forbes a donc réalisé le classement des YouTubeurs les mieux payés en 2020. En effet, même si cette année a été marquée par une dangereuse crise sanitaire et une violente crise économique, les stars de YouTube ont su profiter des différents confinements imposés dans le monde pour créer encore plus de contenus, fidéliser leur public et attirer de nouveaux abonnés. Et au regard des chiffres dévoilés par le site US, ces créateurs n'ont clairement pas connu les mêmes galères que nous puisque l'on parle bien de millions de dollars (+30% sur un an) engrangés entre juin 2019 et 2020.

Un classement qui interroge

Que peut-on retenir de ce Top 10 ? Premièrement, la "Cancel Culture" n'a visiblement pas d'impact sur YouTube, en atteste la présence de Jeffree Star dans ce classement, pourtant accusé de racisme ou d'agressions sexuelles. Deuxièmement, malgré des succès très importants chez nous, aucun Français n'est présent ici. Comme quoi, même avec 15,4 millions d'abonnés comme Squeezie, on peut encore être considéré comme un "petit" créateur. Enfin, troisièmement, YouTube est capable de fermer les yeux sur son propre règlement quand l'argent coule à flot. Alors que l'âge minimum pour ouvrir une chaîne est de 13 ans, on retrouve deux enfants de 6 et 9 ans dans ce classement des YouTubeurs les plus riches en 2020. Hum...

Top 10 des YouTubeurs les mieux payés en 2020

10) Jeffree Star (16,9 millions d'abonnés) : 15 millions de dollars gagnés

9) David Dobrik (18 millions d'abonnés) : 15,5 millions de dollars gagnés

8) Blippi (10,8 millions d'abonnés) : 17 millions de dollars gagnés

7) Like Nastya (66,3 millions d'abonnés) : 18,5 millions de dollars gagnés

6) Preston Arsement (15,4 millions d'abonnés) : 19 millions de dollars gagnés

5) Markiplier (27,9 millions d'abonnés) : 19,5 millions de dollars gagnés

4) Rhett & Link (16,8 millions d'abonnés + producteur de la chaîne SMOSH aux 25 millions d'abonnés) : 20 millions de dollars gagnés

3) Dude Perfect (57,5 millions d'abonnés) : 23 millions de dollars gagnés

2) MrBeast (49,2 millions d'abonnés) : 24 millions de dollars gagnés

1) Ryan Kaji (27,8 millions d'abonnés) : 29,5 millions de dollars gagnés

A noter tout de même que ces sommes sont en brut et tout ce qui concerne les salaires des managers, agents, monteurs, avocats... ne sont pas déduits.