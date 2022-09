Le mystère Daval : la famille de Jonathann craint que ça lui "porte préjudice en prison"

En octobre 2017, l'affaire Daval a choqué les Français avec ses nombreux retournements de situation. Jonathann Daval a d'abord signalé la disparition de son épouse Alexia alors qu'elle était partie faire son jogging. Le corps partiellement calciné de cette dernière est retrouvé quelques jours plus tard et, alors que la police enquête, Jonathann Daval se montre en larmes avec ses beaux-parents. Sauf que, en janvier 2018, il avoue avoir étranglé son épouse "par accident". Il a été reconnu coupable du meurtre de sa femme en novembre 2020 et condamné à 25 ans de prison.

"On n'a pas besoin de ça"

Alors que le téléfilm Le mystère Daval est diffusé ce lundi 12 septembre 2022, la famille de Jonathann Daval a réagi et - sans surprise - ses proches ne sont pas très contents à l'idée de voir l'affaire adaptée pour la télévision. Sa mère, Martine Henry, s'est exprimée dans une interview donnée à l'Est Républicain et explique que la famille Daval était contre le téléfilm. "On n'avait pas envie que cela se fasse, mais on n'a pas eu le choix. Ça va encore tout remuer, on n'a pas besoin de ça. Il faut dire que ça fait mal aux familles" a-t-elle déclaré.

Lassée que son fils soit au centre de l'attention, Martin Henry a aussi confié que ce téléfilm : "Je voudrais être débarrassée de tout ça, qu'on n'en parle plus. Tous ceux qui font leurs peines pour des choses très graves comme Jonathann. Il faut les laisser tranquilles. Plus on parle de leurs affaires, plus ça leur porte préjudice en prison".

Ce n'est pas la première fois que Martine Henry (jouée par Marie Berto et renommée Martine Cussey dans le téléfilm de TF1) s'insurge contre ce projet. L'an dernier, elle avait déjà clashé le téléfilm, expliquant que personne dans sa famille n'avait donné son accord. "Je voudrais que tout ça, ça s'arrête. On en a marre. Jonathann a été jugé, il va faire sa peine, qu'on le laisse en paix. C'est honteux, c'est indécent. Vraiment, il faut laisser les gens en paix, et les morts aussi..." avait-elle déclaré à l'époque. On dirait qu'elle n'a pas du tout changé d'avis.