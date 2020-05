Google de l'autre côté de la Force : le moteur de recherches teste le mode sombre

Google active le dark mode

Les fans de Dark Vador, et ceux qui préfèrent reposer leurs yeux parce qu'ils passent toute leur journée sur leur écran, vont kiffer cette nouvelle. Depuis peu, vous pouvez activer le mode sombre sur l'appli Google de votre smartphone, aussi bien sur iOS que sur Android. Et ce sera bientôt possible depuis votre ordinateur aussi. En effet, les spécialistes de 9To5Google ont découvert que le célèbre moteur de recherches (dont YouTube fait gonfler le CA) testerait le dark mode.

Après avoir lancé sa plateforme de jeux vidéo Google Stadia en novembre 2019, Google devrait donc proposer son mode sombre mais uniquement si vous passez par son navigateur Google Chrome. Eh oui, ce sera la seule condition pour pouvoir activer ce mode assombri.

Voilà comment tester le mode sombre

Comment tester ce nouveau mode sombre qui serait encore en phase d'expérimentation ? Rendez-vous sur Google Chrome donc, en utilisant soit la version Dev, soit la version Canary du navigateur. Aller sur cette page : chrome://flags. Une fois dessus, chercher le drapeau "Show darkened search pages on Android" et l'activer. Il faudra alors redémarrer Google Chrome.

Et si ça ne fonctionne toujours pas en rouvrant le moteur de recherches ? Alors vous devrez ajouter "&cs=1" à la fin de l'URL dans la barre d'adresse. Et là, vous passerez normalement du côté obscur de la Force.