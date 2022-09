Le meilleur film d'animation de Pixar va avoir le droit à une suite très spéciale

C'est en 2015 que Pixar a dévoilé Vice-Versa - son 15ème long-métrage, récompensé d'un Oscar du meilleur film d'animation l'année suivante. Il faut dire que le duo Pete Docter et Ronnie Del Carmen (réalisateurs et scénaristes) avait frappé un grand coup en nous livrant une histoire aussi belle qu'émouvante avec la mise en avant de nos émotions principales (Joie, Tristesse, Peur, Dégoût et Colère) et leurs rôles dans l'évolution de notre vie.

Un film qui avait bouleversé les spectateurs à l'époque et qui, grande surprise, aura bientôt le droit à une suite. La nouvelle a été annoncée ce week-end lors du festival D23 Expo, le studio Disney a en effet donné son feu vert à la production d'un nouvel épisode qui mettra en scène les retrouvailles avec les personnages.

Un concept identique avec des nouveautés

De quoi craindre un simple copier/coller sans saveur ? Si l'on se fie aux premiers détail, c'est peu probable. L'actrice Amy Poehler (qui double Joie en VO) a révélé que l'intrigue "se situera de nouveau dans la tête de Riley, mais cette fois, elle sera une adolescente". Un twist non négligeable puisque cela permettra l'introduction... d'une nouvelle fournée d'émotions qui n'ont pas encore été nommées.

Une promesse excitante et intrigante sur le papier (certaines rumeurs laissent entendre que la question d'identité sexuelle pourrait être abordée), mais également surprenante. Et pour cause, on s'en souvient, quand les adultes étaient présentés dans Vice-Versa, ces derniers possédaient les mêmes émotions que les enfants, pas une de plus. Autrement dit, la place des petites nouvelles sera intéressante à analyser et à suivre.

Pour l'heure, aucune date de sortie n'est encore connue, mais Pixar/Disney mise déjà sur la période de l'été 2024.