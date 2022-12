Le film où absolument tout s'est mal passé : retour sur ce fiasco de science-fiction avec Tom Holland

Si la sortie d'un film est retardée pendant des années en raison de tournage de nouvelles scènes, de changements de réalisateur et que le budget augmente au-delà des attentes, vous savez déjà que vous avez potentiellement un flop en face de vous. Ce fut le cas de Chaos Walking, sorti au cinéma en 2021 aux US et directement en VOD chez nous en France. Le fait qu'il ait été si mal reçu au box-office a été un vrai coup dur pour Lionsgate, la société de production qui travaillait sur le film depuis 2011 et espérait en faire l'une des franchises de science-fiction les plus réussies, mais cela les a sûrement pas surpris.

Histoire d'un échec annoncé

Pour raconter cette histoire, remontons à 2011, année où Lionsgate a acquis les droits d'adaptation de la trilogie de Patrick Ness, Chaos Walking (Le Chaos en marche en français). La saga littéraire de science-fiction pour jeunes adultes avait remporté tous les prix de genre au Royaume-Uni et avait déjà un large public. Les livres avaient été qualifiés d'"extraordinaires" et étaient, selon les fans, "l'une des oeuvres les plus importantes de science-fiction pour les jeunes". La version film avait donc tout pour être un succès, mais rien ne s'est passé comme prévu.

Charlie Kaufman - merveilleux scénariste de drames comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind - a été embauché en 2012 pour écrire le scénario, mais a quitté le projet quelque temps plus tard. Le brouillon de Kaufman est ensuite passé par une longue liste de cinéastes, y compris entre les mains de l'auteur du roman. En 2017, avec le scénario terminé, Doug Liman (Edge of Tomorrow) a été annoncé en réalisateur et le casting composé de Daisy Ridley et Tom Holland (avec aussi Mads Mikkelsen et Nick Jonas) a été confirmé. Tout semblait prêt pour le tournage.

L'équipe s'est déplacée à travers le Canada, l'Écosse et l'Islande entre août et novembre 2017. La production a pris fin, tout le monde s'est dit au revoir et est rentré chez lui heureux. Mais en avril 2018, six mois plus tard, après avoir commencé à montrer les premières images lors de projections tests, l'équipe a réalisé que quelque chose n'allait pas et a décidé de programmer plusieurs semaines de nouvelles prises de vues. Puis ils se sont heurtés à de nouveaux problèmes : leurs vedettes avaient des emplois du temps très chargés.

Des stars qui ont tout décalé

Pour Chaos Walking, la production a misé sur Tom Holland et Daisy Ridley, deux des plus grandes stars hollywoodiennes de l'époque. Les deux acteurs ont réussi à faire de la place dans leur agenda pour l'adaptation de Patrick Ness, tout en portant le poids de sagas telles que Star Wars et Spider-Man sur leurs épaules. Et tout aurait pu se dérouler sans problème s'il n'y avait pas eu les reshoots.

Lorsque la production a voulu réunir l'équipe pour enregistrer, ni Ridley ni Holland n'étaient disponibles, car ils tournaient respectivement L'Ascension de Skywalker et Spider-Man : No Way Home. Ils n'ont été disponibles qu'en avril 2019, un an plus tard que prévu. Doug Liman a été remplacé par le réalisateur Fede Álvarez, qui s'est retrouvé aux commandes pendant le mois de tournage supplémentaire. Cet enregistrement supplémentaire aurait, selon The Wall Street Journal, causé une augmentation du budget de 15 millions de dollars.

Lors de la promotion du film, Patrick Ness a déclaré dans une interview à SensaCine que la reprise du tournage avait toujours été prévue. "Un tournage supplémentaire était prévu, c'est comme ça que le réalisateur Doug Liman travaille" a déclaré l'auteur. Dans tous les cas, que ce soit à la demande du producteur ou à cause de la façon de travailler de David Liman, la vérité est que Chaos Walking a traversé de nombreux obstacles qui ont affecté le résultat final.

Sortie retardée et flop au box-office

Après un tournage particulier, il était temps de pour le film de sortir en salles. et que s'est-il passé ensuite ? La pandémie de Covid-19 est arrivée et tout a été paralysé. Au départ, Chaos Walking devait sortir le 1er mars 2019. En raison du retard dans les enregistrements, sa date a été déplacée au 22 janvier 2021 et, en raison du coronavirus, elle a dû être déplacée au 5 mars de la même année. Chez nous, il n'est jamais arrivé en salles, mais directement en VOD en juillet 2021.

Malheureusement, la production chaotique s'est retrouvée à l'écran. Les critiques ont été très négatives, bien que la presse ait été particulièrement dure, tandis que le public l'a acceptée plus ouvertement. Les spectateurs s'accordent à dire que le film part d'un postulat très intéressant, mais que l'aventure boite et perd de son potentiel à cause d'une narration un peu ennuyeuse. Victime de ses défauts, Chaos Walking n'est pas disponible en France sur les plateformes, mais uniquement en VOD.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Sensacine.