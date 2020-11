Laurent (Koh Lanta 2020) : l’homme qui l’a menacé de décapitation en prison, il réagit

Comme chaque semaine, Denis Brogniart reçoit plusieurs candidats de Koh Lanta 2020, alias Koh-Lanta, les 4 terres en live Instagram. Ce samedi 7 novembre, l'animateur recevait Laurent, éliminé dans l'épisode du 6 novembre 2020 sur TF1 avec Alix, avec qui il était en binôme. S'ils ont parlé de son élimination, c'était aussi l'occasion pour le professeur d'histoire-géographie de revenir sur les menaces dont il a été victime la semaine dernière.

L'homme qui a menacé Laurent de décapitation condamné

Peu de temps après la mort de Samuel Paty, décapité le 16 octobre dernier, Laurent avait en effet été menacé de décapitation sur les réseaux sociaux par un homme de 30 ans. Après avoir retrouvé l'homme, Laurent a porté plainte. Celui-ci a alors été arrêté et condamné jeudi soir à 1 an de prison ferme et 6 mois avec sursis. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire du Bois d'Arcy.

Le candidat de Koh Lanta réagit dans un live de Denis Brogniart

Quelques jours plus tard, le candidat a réagi à cette sentence : "On ne va pas dire que c'est encore la sérénité Denis. Mais les choses se tassent, la justice a suivi son cours. On ne va pas épiloguer mais c'est vrai que ce n'était pas une semaine très sympa à vivre." Denis Brogniart a de son côté dénoncé les "fous furieux, les gens qui sont irresponsables sur les réseaux sociaux". S'il lui avait déjà apporté, l'animateur a réitéré son soutien, ainsi que celui de la production, que Laurent accusait pourtant. "J'ai eu ton message Denis, ça m'a fait très très plaisir. Et c'est vrai que ça m'a regonflé un petit peu dans la semaine. J'en avais bien besoin. Donc je te remercie."