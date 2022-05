Laëtitia Provenchère (Familles nombreuses, la vie en XXL) donne sa technique pour différencier ses triplées

Le 23 mars 2022, en plus du retour des Santoro, les téléspectateurs de Familles nombreuses, la vie en XXL ont eu la surprise de découvrir six nouvelles familles. Parmi ces tribus, on retrouve Laëtitia Provenchère et ses 4 enfants. L'histoire de la mère de famille a beaucoup touché les téléspectateurs. En effet, elle a perdu son mari dans un terrible accident, alors qu'elle était enceinte de 2 mois de ses triplées Emmy, Lyna et Noëlya. La jeune femme est très présente sur Instagram et très proche de ses fans. Elle aimerait d'ailleurs suivre l'exemple de Camille Santoro ou Amandine Pellissard et se sent prête pour devenir influenceuse.

Ses astuces pour différencier les triplées

Lors d'un questions/réponses sur son compte, Laëtitia a répondu à une interrogation que tout le monde se pose : comment fait-elle pour différencier ses triplées ? "Noëlya, c'est celle qui ressemble le plus à Nolann et à Guillaume et clairement c'est celle qui est la plus blonde. Emmy, c'est la plus joufflue avec des grands yeux, je ne sais pas où elle a trouvé ses beaux yeux" détaille-t-elle. Concernant Lyna, c'est simple, la petite fille est la "plus menue des trois". "Elle ressemble un peu plus à ma famille paternelle. Elle a les yeux un peu plus en amande", précise-t-elle.

Laëtitia n'est pas encore prête à refaire sa vie

Il y a quelques jours, Laëtitia avait déjà répondu aux questions de ses abonnés et avait avoué qu'elle ne se sentait pas encore prête à retrouver l'amour. Un follower lui a demandé si elle pensait "un jour pouvoir refaire sa vie amoureuse". "Bien sûr que je le souhaite. La vie est faite pour être partagée. Aimer et être aimé...", a déclaré la maman, avant d'expliquer qu'elle n'était pas encore prête : "Je sais qu'il faudra du temps, trouver quelqu'un qui accepte ma situation et mes enfants. Je ne sais pas quand ça sera le 'bon' moment, cela sera toujours trop 'tôt', mais il faut accepter de vivre, de sourire et d'aimer. Sans jamais rien oublier".