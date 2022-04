Laëtitia Provenchère (Familles nombreuses) en deuil durant sa grossesse : elle se confie sur cette terrible épreuve

Depuis ses débuts sur TF1, Familles nombreuses - la vie en XXL dévoile à l'écran le quotidien de tribus pas comme les autres qui doivent régulièrement affronter des épreuves inattendues. Mais parmi toutes ces histoires différentes et passionnantes, c'est bien celle de Laëtitia Provenchère qui émeut le plus les téléspectateurs aujourd'hui.

Enceinte en plein deuil, Laëtitia Provenchère se confie

Cette jeune maman élève en effet seule ses quatre enfants (dont des triplés) suite à la mort accidentelle de son mari sur son lieu de travail en 2020, alors même qu'elle était enceinte. Un terrible drame qui a bouleversé sa vie et qui a immédiatement remis en question tout son futur.

"Quand Guillaume est décédé, j'étais à deux mois de grossesse, a-t-elle rappelé à Téléstar. Au début je me suis dis que j'allais voir comment elle se déroulait sans me projeter et concentrer mon énergie sur Nolann". Elle l'a ensuite ajouté, encore émue, "Finalement, j'ai décidé de garder les triplées et de me focaliser sur elles et sur Nolann".

Mais alors, qu'est-ce qui l'a motivée à aller au terme de sa grossesse dans une épreuve pareil ? La présence de son fils, tout simplement. Malgré son jeune âge, il a su lui apporter le réconfort et le soutien nécessaires dont elle avait besoin, "Je me suis motivée pour qu'il ait un quotidien très structuré. Heureusement qu'il était là, qu'il riait, pleurait, car il représentait la vie..."

La candidate soutenue par une autre maman de l'émission

Par ailleurs, Laëtitia Provenchère - qui espère retrouver l'amour un jour, s'est également confiée sur son casting dans l'émission de TF1. Et sans surprise, alors même que le public peut-être très cruel avec les familles, elle a longtemps hésité avant de se lancer, "Quand j'ai fait ce choix, je me suis demandé comment j'allais gérer les choses. Je suis allée chercher des conseils sur internet et sur les réseaux sociaux".

Néanmoins, il y a une rencontre importante qui lui a permis d'effacer ses doutes et d'oser se lancer dans cette aventure, "J'ai échangé avec Rofrane Bambara qui a eu des quadruplés. Quand elle a posté une story pour un casting l'an dernier, j'ai postulé". Comme quoi, la solidarité entre les mamans du programme existe réellement.