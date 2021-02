Lady Gaga : ses chiens enlevés, le dog sitter blessé par balles, la star prête à payer la rançon

Le "dog walker" s'est battu pour essayer de sauver les chiens

Le Daily Mail a dévoilé une vidéo qui montrent les images de surveillance prises chez un voisin. Les internautes peuvent ainsi voir exactement ce qui s'est passé. On voit une berline blanche avec deux personnes sur le siège arrière, approcher de Ryan Fisher. Un des agresseurs, armé d'un pistolet lui demande de "renoncer" mais le "dog sitter" s'est battu pour protéger les chiens. Le "dog walker" et deux assaillants sont au sol, on entend le promeneur de chiens crier "non" et appeler à l'aide, puis un seul coup de feu.

Les voleurs partent alors avec les deux chiens Koji et Gustav à l'arrière de la voiture, pendant que Miss Asia s'éloigne en courant. Une fois les ravisseurs partis, le 3ème chien revient vers Ryan Fischer qui est allongé sur le sol.

"Elle est extrêmement bouleversée" et offre 500 000 dollars de rançon

D'après TMZ, Lady Gaga "est extrêmement bouleversée". Au moment des kidnapping, la chanteuse qui est en couple avec Michael Polansky était à Rome, en Italie, pour le tournage d'un film de Ridley Scott. Depuis son interprétation dans le film A Star Is Born de et avec Bradley Cooper, elle est en effet devenue une actrice montante. L'interprète de Stupid Love offre 500 000 dollars à quiconque a pris ses chiens, "sans poser de questions". Elle est donc prête à payer une rançon sans même avoir encore reçu de demande de rançon. Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver ses 2 chiens.

Le site américain a précisé que "les forces de l'ordre ne savent pas si la cible était spécifiquement les chiens de Lady Gaga. Les bouledogues français sont très demandés et chers, donc nos sources disent qu'il est possible que le tireur ne savait pas que les chiens appartenaient à Lady Gaga". "Le tireur est toujours en liberté" ont-ils précisé, "la division des vols et homicides de la police de Los Angeles a repris l'affaire".