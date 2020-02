Lady Gaga en reine de l'amour dans le clip de "Stupid Love"

Plus d'un an après l'énorme succès de A Star Is Born, qui a remporté l'Oscar de la "meilleure chanson originale" avec Shallow en 2019, Lady Gaga s'apprête à sortir son nouvel album. "Les rumeurs disent que je suis enceinte ? Oui, je suis enceinte de mon sixième album", a-t-elle balancé sur Twitter en mars dernier. Celui-ci se nommera "Chromatica" et s'il n'a pas encore de date de sortie, il est bel et bien prévu pour 2020. Autant vous dire que les fans de la chanteuse sont plus qu'impatients !

Lady Gaga de retour avec le clip Stupid Love

Pour leur donner un petit avant-goût, Lady Gaga signe son retour avec le clip de Stupid Love, le premier extrait de son nouvel disque. "Le monde pourrit dans les conflits. De nombreuses tribus se battent pour dominer. Pendant que les Spirituels prient et dorment pour la paix, les Gentils punks se battent pour CHROMATICA", peut-on lire au début de la vidéo, tournée à l'iPhone 11 Pro.

On se retrouve ensuite en plein désert avec la star, en couple avec Michael Polansky, toute vêtue de rose et entourée de sa team de danseurs... avant qu'elle n'enchaîne les tenues futuristes dignes de Power Rangers ! "All I ever wanted was love / I want your stupid love, love / Now it's time to free me from the chain / I gotta find that peace, is it too late / Or could this love protect me from the pain ? / I would battle for you", chante l'interprète de Bad Romance. Vive l'amour !