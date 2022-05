La Villa 7 : crise d'angoisse, convulsions... Une scène coupée du montage racontée par Lucie Mariotti

Les émotions des candidats sont mises à rude épreuve dans La Villa des coeurs brisés 7. Cette année, la love coach Lucie Mariotti a fort à faire avec les coeurs brisés et les séducteurs. Le 28 mars 2022, lors du premier épisode, on a pu assister à la fameuse table ronde où les candidats révèlent leur problématique. Dans un interview accordée à Sam Zirah pour En toute intimité, Lucie a révélé que durant cette séquence, Joezi a été pris d'une réelle crise de panique et que la prod a été obligée d'interrompre le tournage.

"Pendant la table ronde, je demande à Joezi de se rapprocher d'Anissa et de lui prendre la main. Je ne leur explique pas pourquoi. Mais, moi, je sens qu'à ce moment-là ces deux-là ont besoin d'être l'un à côté de l'autre". Ce qui "n'a pas été monté", c'est que cela a "déclenché une crise d'angoisse chez Joezi". "J'ai dû intervenir", explique la Love Coach. "Une crise d'angoisse qui a provoqué une crise de tétanie. Il a convulsé, il était recroquevillé sur lui, avec les muscles hyper tendus et des difficultés respiratoires", ajoute-t-elle.

"On a dû couper le tournage pendant à peu près trois quart d'heure"

Lucie Mariotti dévoile aussi que l'infirmière du tournage à, elle aussi, dû intervenir. "On a dû couper le tournage pendant à peu près trois quart d'heure (...) C'est un être d'une grande sensibilité et c'est une vraie éponge émotionnelle donc il a tout de suite senti ce qu'il s'était passé chez Anissa (...) Je savais que la vie les avait réunis dans l'émission et que je le fasse maintenant ou que ça se fasse après, ça se ferait. Je savais qu'ils avaient quelque chose à vivre... Ils étaient faits pour se rencontrer à ce moment-là, pour déclencher quelque chose chez l'un et chez l'autre. C'est ce qu'il s'est passé" confie la love coach.

La crise de panique de Joezi, Yannick soupçonné d'être en couple à l'extérieur, un prétendant viré... cette saison 7 n'est décidément pas de tout repos pour Lucie Mariotti !