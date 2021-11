La Princesse de Chicago 4 : Vanessa Hudgens valide une idée des fans pour une possible suite

La Princesse de Chicago 4 : Vanessa Hudgens adore une théorie des fans sur une possible suite

La trilogie La Princesse de Chicago (The Princess Switch en VO) s'est terminée (et PRBK vous dévoile la fin si vous voulez la connaître) sur Netflix. Le troisième film, La Princesse de Chicago : En quête de l'Etoile, est dispo sur Netflix depuis le 18 novembre 2021. Après la trilogie High School Musical, Vanessa Hudgens a donc de nouveau tourné une saga en trois volets. Sauf que de nombreux fans espèrent déjà une suite. Et ils ont déjà une idée pour la possible suite. Ce qu'ils veulent voir dans La Princesse de Chicago 4 ? Un bébé royal.

"Je sens que je voudrais juste sauter la partie de la bosse et juste être moi tenant des bébés, parce que Dieu, j'aime les bébés" a alors répondu Vanessa Hudgens à ET Online. Si La Princesse de Chicago 4 se fait un jour, l'actrice qui joue trois sosies (Stacy, Margaret et Fiona) valide donc l'envie des fans de voir Stacy, Margaret ou Fiona avec un bébé.

C'est une théorie qui pourrait se réaliser, d'autant plus que c'est ce qui est déjà arrivé dans une autre saga de Noël Netflix, A Christmas Prince avec Rose McIver, dans le troisième volet A Christmas Prince : The Royal Baby. Comme le couple royal est apparu dans un caméo de La Princesse de Chicago 2, on peut même se dire qu'ils peuvent faire un crossover dans La Princesse de Chicago 4 avec les enfants royaux.

L'actrice ne veut pas faire un 4ème film tout de suite, car elle a "besoin d'une pause"

Mais pas sûr qu'un 4ème film se fasse. Parce que pour l'instant, Vanessa Hudgens veut faire une pause pour se reposer un peu après avoir enchaîné les tournages pour la franchise de Noël. "Vous savez, je ne veux jamais dire jamais, mais j'ai vraiment besoin d'une pause dans la quantité de travail que ces films demandent" a-t-elle expliqué, "Ils sont si spéciaux et j'adore être chez tout le monde pour les fêtes et savoir que cela rapproche les familles. Cela remplit mon âme de joie. Mais c'est beaucoup de travail".

En attendant un possible La Princesse de Chicago 4, vous pourrez voir la star dans Tick, Tick... Boom avec Andrew Garfield, un film Netflix inspiré de la comédie musicale du même nom.