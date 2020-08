La Flamme : série la plus drôle de l'année ? Jonathan Cohen va parodier Le Bachelor sur Canal+

Vous avez besoin de rire pour oublier la gravité de l'état du monde en 2020 ? Ça tombe bien, c'est cet automne que Jonathan Cohen effectuera son grand retour dans le monde des séries. Après des performances mémorables dans Serge le mytho et Family Business, l'acteur sera ainsi prochainement à l'affiche de La Flamme, une nouvelle comédie de Canal+ qui s'annonce déjà culte.

Le Bachelor version loser

Au programme ? Créée par Jonathan Cohen, Jérémie Galan et Florent Bernard, La Flamme sera tout simplement une parodie du Bachelor, cette célèbre émission de télé-réalité où un homme tente de trouver la femme de sa vie parmi une sélection de prétendantes. Et forcément, rien ne se déroulera comme prévu pour ce Don Juan très particulier et excentrique incarné par Cohen.

Comme on peut le découvrir dans une première bande-annonce déjantée, cette nouvelle série va ainsi enchaîner des punchlines légendaires, "- C'est quoi ta plus grande peur ? - Le Puy du Fou", des séquences mémorables (futur clash avec Seth Gueko, séance chez le psy ridicule...) et nous offrir des personnages aussi barrés qu'originaux portés par une multitude de guest-stars comme Doria Tillier, Géraldine Nakache, Angèle, Florence Foresti, Ramzy Bedia, Adèle Exarchopoulos, Vincent Dedienne, Leïla Bekhti ou encore Orelsan et Pierre Niney. Rien que ça.

On ne sait pas encore si Jonathan Cohen trouvera l'amour dans la série, mais on est déjà sous le charme de La flamme. Rendez-vous en octobre pour la découvrir sur Canal+.