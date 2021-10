La Chronique des Bridgerton saison 2 : une fin "dramatique" à venir

Après l'histoire de Simon (Regé-Jean Page) et Daphné (Phoebe Dynevor), c'est un autre couple qui sera mis en avant dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton qui devrait être dispo en 2022 sur Netflix. Mais, comme pour la saison 1, on suivra aussi des intrigues secondaires dont celle de Penelope Featherington qui est en fait Lady Whistledown.

Une fin de saison 2 "dramatique" selon Nicola Coughlan

Dans une interview donnée à RadioTimes, Nicola Coughlan vient d'annoncer qu'elle a terminé le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. L'actrice irlandaise fait aussi quelques révélations sur la suite de la série, adaptée des romans de Julia Quinn. Dans cette suite, on va pouvoir découvrir comment Penelope concilie sa vie de jeune femme et celle de son alter-ego, Lady Whistledown. Mais la fin s'annonce aussi compliquée. "Il y aura encore plus de drama. Nous avons tourné des scènes dramatiques pour la fin. C'est fatigant mais très satisfaisant" assure l'actrice. L'identité de Lady Whistledown va-t-elle être découverte ? Ces scènes sont-elles liées à une autre intrigue ? Le mystère reste entier !

Elle tease la suite de Colin et Penelope

En plus du duo Anthony (Jonathan Bailey) / Kate (Simone Ashley), les fans pourraient aussi voir un rapprochement entre Colin (Luke Newton) et Penelope dans la suite. "On va explorer cette relation dans la saison 2. Ils se sont rapprochés dans le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois qu'on les avaient vus" a teasé l'actrice (la saison 2 devrait se dérouler plusieurs mois après la fin de la saison 1). L'amitié Penelope/Eloise (Claudia Jessie) sera aussi toujours au programme.

Rendez-vous en 2022 pour découvrir la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ! En attendant, vous pouvez découvrir la première scène ainsi que les premières photos de la suite.