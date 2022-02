La Belle et la Bête : pas de série prequel, Disney+ met un gros stop au projet

Disney+ ne manque pas de projets sur ses franchises fortes. En plus des séries Marvel et des séries Star Wars comme Obi-Wan Kenobi, dont la date de sortie vient d'être annoncée, la plateforme travaille aussi sur plusieurs projets autour de ses dessins animés cultes. L'un d'eux était particulièrement attendu : le prequel de La Belle et la Bête. Annoncé en juillet 2020, le projet devait voir Luke Evans et Josh Gad reprendre leurs rôles de Gaston et LeFou.

Disney+ met un stop à la série La Belle et La Bête

Surprise, alors que la plateforme avait annoncé il y a quelques jours seulement la participation de Rita Ora à la série La Belle et la Bête, Disney+ a finalement mis le projet en pause. Et pas une petite pause visiblement. Alors que le tournage devait débuter cet été pour les 8 épisodes déjà commandés, la plateforme a finalement décidé de ne pas aller plus loin. Selon les rumeurs, cette décision serait liée à des retards créatifs mais aussi à des conflits d'emplois du temps avec les acteurs. Pour le moment, on ne sait pas si le projet sera remis en route à une date ultérieure et, si c'est le cas, si les acteurs déjà annoncés au casting seront de retour.

La série prequel de La Belle et la Bête devait raconter la rencontre et les débuts de l'amitié de Gaston et LeFou, des années avant l'action du film. Elle devait aussi dévoiler comment le Prince est devenu la Bête. En plus de Luke Evans et Josh Gad (qui était aussi producteur), la série était produite par Edward Kitsis et Adam Horowitz (les créateurs de Once Upon a Time) et le compositeur Alan Menken, qui a créé les chansons du dessin animé original mais aussi La Petite Sirène, Aladdin et Pocahontas, devait composer de nouvelles chansons. Fra Fee (Hawkeye), Brianna Middleton et Jelani Alladin (The Walking Dead : World Beyond) devaient également être au casting, en plus de Rita Ora, Luke Evans et Josh Gad.

"Nous sommes dévastés"

Suite à l'annonce de cette pause d'une durée indéterminée, Luke Evans et Josh Gad ont réagi sur les réseaux sociaux avec un message commun. "Nous avons essayé que ça fonctionne mais ce n'était pas écrit... pour le moment. Ces personnages et cette histoire vont vivre, mais parfois nos meilleures intentions et la réalité se percutent et on ne peut rien faire" ont-ils écrit sur leurs comptes Twitter. Josh Gad qui double aussi Olaf dans les films La Reine des Neiges a également ajouté que l'équipe espère pouvoir tourner la série quand "nos emplois du temps le permettront". "C'est un message très triste à tweeter pour nous. Nous sommes dévastés. Au revoir pour le moment, de la part de Gaston et LeFou" a ajouté Luke Evans dans un autre tweet.