L'oral du bac de français annulé ? Des profs lancent une pétition

L'oral du bac de français annulé ? Les profs lancent une pétition

Alors que cette année le bac sera validé en contrôle continu à cause du coronavirus, l'oral du bac français pour les élèves de première générale et technologique, lui, pourrait être maintenu selon le Ministre de l'Education Nationale. Une décision jugée dangereuse et inconhérente par des professeurs qui ont décidé de lancer une pétition pour faire annuler l'épreuve.