L'argent fait-il le bonheur ? Ce milliardaire distribue 9 millions $ sur Twitter juste pour vérifier

Le Père Noël se nommerait-il Yusaku Maezawa ? En ce début d'année 2020, le milliardaire japonais qui a fondé Zozo, le plus gros site de vente en ligne dédié à la mode dans le pays, a proposé à ses abonnés Twitter de partager 9 millions de dollars entre 1000 personnes. Pour cela, il suffisait de retweeter son post du 1er janvier annonçant le concours avant le 7 janvier 2020 à minuit. Les participants ne se sont pas fait prier puisque le tweet a reçu plus de 4,1 millions de retweets. Ils seront alors tirés au sort et recevront un message de Yusaku Maezawa d'ici 2 ou 3 jours.