L'amour est dans le pré 20222 : démission, tueuse à gage et histoire de circoncision... 16 tweets qui nous ont fait rire devant l'épisode 3

Jean-Paul régale le web

Et justement quand on parle de Jean-Paul, ce dernier a régalé tout le monde pendant le speed-dating. C'était un florilège de moments cultes entre un gros lapsus ("circoncis" au lieu de "concis"), des moments de gros lover et des gaffes en pagaille. Il a quand même réussi à se tromper de prénom trois fois. On sent qu'il va bien nous faire rire.