Koh Lanta : déjà de la triche en 2010 ? Des candidates accusées d'avoir volé de la nourriture

Koh Lanta, La légende - l'édition All Stars du célèbre programme de TF1 a peut-être pris fin ce mardi 14 décembre 2021, mais l'émission d'aventure continue de se retrouver au centre de quelques polémiques. Ainsi, alors que la victoire de Claude Dartois a été annulée cette année suite au soupçons de triche à son encontre (il aurait récupéré de la nourriture auprès des locaux sur l'île), il semblerait que ce phénomène ne soit pas nouveau dans le jeu.

La triche déjà présente dans Koh Lanta en 2010

Au contraire, c'est à l'occasion d'une story partagée sur Snapchat que Frédérique Brugiroux a fait une grosse révélation. Si la quinquagénaire est principalement connue des téléspectateurs pour ses apparitions dans les différentes saisons des Anges de la télé-réalité sur NRJ12, c'est vite oublier qu'elle était dans un premier temps apparue dans Koh-Lanta : Vietnam en 2010.

Or, à en croire ses propos, alors que cette édition voyait les femmes affronter les hommes, la triche était déjà un concept bien ancré il y a près de 11 ans. "Dans ma saison, des filles ont volé de la nourriture au bout de trois jours", a-t-elle dans un premier temps confié. Puis, elle a expliqué comment ces dernières avaient réussi leur coup, "Elles ont volé de la nourriture sur les bateaux de Vietnamiens qui nous emmenaient d'une île à une autre. Il y avait des rouleaux de printemps dans un sac pour leur repas du midi. Elles n'ont pas hésité à leur voler la bouffe et à la cacher sur l'île".

Frédérique Brugiroux défend les aventuriers affamés

Pourtant, là où les triches de Claude, Teheiura ou même Laurent ont créé la polémique cette année, elle a tenu à rappeler que ça n'avait intéressé absolument personne à l'époque, "Je l'avais dit. Ça n'a pas fait de scandale." De quoi choquer Frédérique Brugiroux ? Pas du tout. Elle l'a ensuite confessé, elle ne considère pas que récupérer de la nourriture ailleurs soit de la triche.

"À la place de Claude et toute la clique, j'aurais dégommé la nourriture. Je n'aurais pas eu honte d'aller sur les poteaux en sachant que j'avais mangé en cachette", a-t-elle clamé. Solidaire avec les candidats de 2021, elle a tenu à remettre les choses dans leur contexte, "C'est facile de juger derrière un ordinateur. Vous ne vous rendez même pas compte. En trois jours, j'avais perdu 4 kilos. On ne bouffe rien. Vous ne savez pas ce que c'est que de rester sans manger pendant plusieurs jours".

Les producteurs aident parfois les candidats

Un acte isolé ? Ca parait peu probable. Présente sur le plateau de Touche pas à mon poste le 14 décembre dernier, Wafa El Mejjad - qui avait elle aussi participé à Koh Lanta Vietnam, mais également à La Revanche des Héros en 2012, avait à son tour confessé que l'envie de manger était parfois tellement importante que la production était obligée de les aider hors caméras.

"On nous avait donné un milk-shake à la banane avec du chocolat, avait-elle notamment confié. C'était vraiment pour qu'on ait du peps, juste avant les épreuves. C'était vraiment à la fin". Or, si les aventuriers en viennent à convaincre les producteurs de leur donner à manger, on a étrangement du mal à ne pas les imaginer tout faire pour trouver de la nourriture ailleurs. Oui, ça sent les nouvelles révélations dans les semaines / mois à venir...