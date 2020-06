Koh Lanta bientôt en jeu vidéo : 3 trucs qu'on veut ABSOLUMENT pouvoir faire

Incarner Denis Brogniart

On l'a encore découvert cette année avec l'édition L'île des héros, Denis Brogniart est un personnage à part entière dans cette émission. Et on ne va pas vous le cacher, on rêve d'une option qui nous permettrait de l'incarner. Au programme ? On pourrait se moquer des candidats, relancer des tensions entre eux en rappelant leurs actes ou encore balancer de façon ultra badass la phrase "Les aventuriers de la tribu ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable" tout en éteignant le feu. Néanmoins, l'idée la plus cool serait bien évidemment d'imaginer et créer de nouvelles épreuves totalement personnalisables avec des règles incompréhensibles !