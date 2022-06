Koh Lanta 2022 : les candidats sur le camp VS en bombe sur le plateau, l'avant/après qui fait mal aux yeux

Ce mardi 21 juin, c'était la finale de Koh Lanta 2022 (ou Koh Lanta : le Totem maudit) en direct sur TF1. Après les poteaux, les candidats étaient rassemblés autour de Denis Brogniart pour la révélation du grand gagnant. Et ce sont Bastien et François qui ont remporté l'émission ! Mais surtout, les téléspectateurs ont halluciné : car une fois bien habillés, maquillés, coiffés et avec des kilos en plus, les aventuriers étaient très différents. Retour sur cet avant/après en photos.

Koh Lanta 2022 : Bastien sur le camp VS sur le plateau

François

Koh Lanta 2022 : François sur le camp VS sur le plateau

Ambre

Koh Lanta 2022 : Ambre sur le camp VS sur le plateau

Géraldine

Koh Lanta 2022 : Géraldine sur le camp VS sur le plateau

Jean-Charles

Koh Lanta 2022 : Jean-Charles sur le camp VS sur le plateau

Olga

Koh Lanta 2022 : Olga sur le camp VS sur le plateau

Setha

Koh Lanta 2022 : Setha sur le camp VS sur le plateau

Louana

Koh Lanta 2022 : Louana sur le camp VS sur le plateau

Fouzi

Koh Lanta 2022 : Fouzi sur le camp VS sur le plateau

Les aventuriers de Koh Lanta 2022

Les aventuriers de Koh Lanta 2022 réunis pour la finale

Les aventuriers de Koh Lanta 2022 réunis pour la finale

Les aventuriers de Koh Lanta 2022 réunis pour la finale

Les aventuriers de Koh Lanta 2022 réunis pour la finale