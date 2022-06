Koh Lanta 2022 : Jean-Charles en couple depuis le tournage, il se confie sur sa chérie

Dans Koh Lanta 2022 (ou Koh Lanta : le Totem maudit), Jean-Charles a autant brillé par sa gentillesse que par sa maladresse dans les épreuves... Mais ça, c'était avant les deux derniers épisodes ! L'aventurier est arrivé premier de l'orientation et deuxième des poteaux. Malheureusement il n'a pas été choisi par Géraldine et François pour gagner sa place en finale. Pourtant, Jean-Charles est arrivé radieux, comme tous les candidats qui ont bien changé, sur le plateau de la grande finale ce mardi 21 juin 2022.

"Je suis avec une personne depuis un petit moment"

Et on tient peut-être la raison de ce grand sourire ! En effet, l'aventurier a révélé, dans une interview accordée à Purepeople, qu'il avait trouvé l'amour ! "Je suis avec une personne depuis un petit moment. Quelques jours après avoir terminé Koh-Lanta, je suis rentré et je l'ai rencontrée. Je suis donc avec quelqu'un" raconte celui qui a expliqué pourquoi il n'avait pas voté contre Ambre, avant d'ajouter : "ça se passe très bien".

Jean-Charles préfère rester discret sur sa vie privée et ne cache pas qu'il est très sollicité sur ses réseaux sociaux : "C'est toujours plaisant de recevoir des messages féminins ou masculins. Je ne peux pas dire autre chose, c'est l'égo qui parle".

Le chouchou des téléspectateurs

Véritable chouchou du public, il est l'aventurier qui a été le plus évoqué sur Twitter. Son nom a été mentionné près de 30 000 fois depuis le début de l'aventure et dans la majorité des cas, ce sont des messages de soutien. Une vague d'amour qui ravit Jean-Charles. "C'est génial à vivre. Je prends, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas calculé. Je n'avais pas du tout conscience de ce qui allait se passer, se souvient-il. Je priais pour ne pas avoir de méchanceté, parce que c'est toujours désagréable. Je suis content, c'est très positif. Les gens qui m'écrivent sont ceux qui m'aiment bien. Je ne sais pas si je suis le chouchou, je pense que c'est pareil pour tout le monde", conclut-il.