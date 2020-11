Koh Lanta 2021 : Teheiura de retour dans le jeu ? Denis Brogniart sème le doute

Teheiura au centre de Koh Lanta saison 22 ?

Tandis que TF1 poursuit la diffusion de la saison 21 de Koh Lanta, Denis Brogniart vient de boucler le tournage de la saison 22 qui débarquera dans quelques mois à la télévision. Cette fois-ci, c'est en Polynésie que de nouveaux aventuriers ont tenté l'aventure, ce qui fait visiblement le bonheur de l'animateur.

Invité sur la chaîne locale Tahiti Nui Télévision, Denis Brogniart a en effet révélé être heureux de pouvoir mettre en scène de nouveaux décors, mais surtout, de pouvoir indirectement rendre hommage à un aventurier culte du jeu, "Teheiura est un candidat emblématique de Koh-Lanta, c'est une personnalité chez vous, mais c'est quelqu'un qui a rapproché la Polynésie de la métropole depuis des années grâce à ses performances dans Koh-Lanta, grâce à ce qu'il a apporté, parce qu'il sait faire des choses qu'on ne sait pas faire en métropole, parce qu'il a vécu toute son enfance, toute son adolescence ici".

Un nouveau rôle pour l'aventurier ?

De quoi s'attendre à voir Teheiura retenter l'aventure en tant que candidat ? A priori, la réponse est non. Néanmoins, le présentateur incontournable du programme n'a pas exclu l'idée de le voir tout de même apparaître sous une autre forme à l'écran, "Une apparition ? Ah écoutez, Dieu seul le sait... J'ai eu la chance d'aller le voir à Taha'a, de rencontrer ses parents, d'aller dans son univers, on est allé dans les endroits où il jouait quand il était enfant... L'opportunité, c'est qu'il était ici pour le Salon du livre pour présenter son autobiographie."

Et si Teheiura endossait exceptionnellement le rôle de co-animateur de Koh Lanta ? On le sait, Denis Brogniart aimerait voir l'émission se poursuivre sans lui une fois qu'il décidera de partir. Aussi, quoi de mieux que la mise en place d'une co-animation pour passer progressivement le flambeau ? On a du mal à y croire pour le moment, mais une chose est sûre, des surprises nous attendent, "Patientez un petit peu et vous verrez..."