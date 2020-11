Koh Lanta 2020 : Loïc se refait l'aventure... chez lui, et c'est aussi extrême !

Voilà déjà une semaine que nous sommes reconfinés. Si certains continuent de sortir pour aller à l'école ou pour aller travailler, d'autres restent chez eux et tentent de s'occuper comme ils le peuvent. C'est le cas de Loïc, candidat de Koh Lanta 2020, alias Koh Lanta, les 4 Terres, qui est confiné chez lui en Chartreuse. Difficile pour l'adepte des sports extrêmes de se défouler chez lui... Alors le jeune casse-cou de 20 ans a trouvé une alternative : refaire Koh Lanta chez lui !

Loïc refait Koh Lanta dans son jardin

Un défi qui a bien fait rire les internautes. Après avoir imité les sauts de Lola et Angélique lors d'une épreuve en s'élançant d'une tour sur un matelas, l'aventurier a décidé de se mettre dans les conditions réelles de l'émission de survie. Il a ainsi dormi en pleine nature, et c'était un peu moins fun qu'avec les autres aventuriers : "Je vais peut-être le refaire mais la température est plus froide en Chartreuse qu'aux Fidji donc j'ai plus mal dormi ! L'aventure me manquait mais quand je me suis retrouvé dans ma cabane en bois à 22 heures avec personne à qui parler en train de crever la dalle et de me geler, ce sont surtout les mauvais souvenirs qui me sont revenus. Heureusement, mon chien Toukie me tenait compagnie."

Il a aussi allumé un feu, grimpé à un arbre et même skié en pleine forêt, sur des feuilles, au risque de se faire plein de bleus et de se prendre des arbres en pleine tête ! "Je me suis cogné la tête sur une branche au moins 30 fois et j'en garde une cicatrice.", confie-t-il. Bref, une aventure qui va, elle aussi, laisser des traces !