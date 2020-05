Koh Lanta 2020 : Clémentine réagit aux insultes et menaces de mort envoyées aux candidats

Si les fans de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, L'île des héros) sont déçus de voir que certains épisodes ont été raccourcis par TF1 dans l'espoir de pouvoir organiser une finale avec tous les candidats, ils peuvent se consoler sur Instagram. Depuis le début de ce confinement, Denis Brogniart propose régulièrement des live avec des candidats de cette saison ou d'anciennes saisons. Ce mardi 5 mai 2020, l'animateur invitait une aventurière phare : Clémentine, finaliste de Koh Lanta en 2017 au Cambodge et candidate de Koh Lanta, Le Combat des héros. Celle qui a subi de nombreuses critiques, moqueries et menaces de mort à chacune de ses apparitions télé a réagi au déferlement de haine que subissent actuellement certains candidats de cette saison.

Clémentine réagit aux menaces de mort envoyées aux candidats de Koh Lanta

Celle qui est considérée comme la candidate la plus détestée de l'histoire de Koh Lanta a avoué que cela lui a rappelé de mauvais souvenirs : "Moi de voir ça, ça me rappelle mes mauvais souvenirs à moi. (...) Je ne regarde pas trop les réseaux sociaux mais forcément je suis tombée sur plein d'articles où ils disaient qu'il y avait de nouveau de la haine envers certains candidats et sans même savoir qui étaient les candidats je me suis dit c'est forcément ceux qui ont éliminé un très bon ou il y a en un qui est trop stratège et qui va se faire griller." Dans le viseur des internautes, on retrouve notamment Ahmad pour son côté trop stratège, Alexandra, Charlotte, Inès ou encore Régis pour avoir éliminé Sam et Teheiura.

"Je sais à quel point c'est difficile d'encaisser tout ça"

"Je me mets à leur place et je sais à quel point c'est difficile d'encaisser tout ça.", reconnaît-elle. Son conseil : "Il faut prendre la chose de la bonne façon. Si on la prend de la mauvaise façon et si on regarde trop tout ça, franchement on peut continuer de creuser, on s'en sortira pas. Et si on arrive à prendre du recul par rapport à tout ce qui est dit... Et se dire aussi que ces gens-là sont bêtes et qu'on est plus intelligents qu'eux et prendre du recul, et bien on garde le sourire et on continue à regarder Koh-Lanta avec du plaisir." Elle revient ensuite sur sa propre expérience et essaie de comprendre ses haters : "J'ai compris pourquoi on m'aimait pas. Forcément les images qu'on montrait de moi, on ne pouvait pas m'aimer. Mais de là à insulter quelqu'un...".