Koh Lanta 2020 : "aucune image n'est trafiquée", la prod répond à Inès et Régis

La prod de Koh Lanta 2020 réagit aux attaques sur le montage

En attendant de découvrir la suite de la finale, qui a été coupée en 2 parties, ce vendredi 5 juin 2020 sur TF1, la production de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) s'est exprimée. Alors que Claude, Naoil et Inès se sont qualifiés pour les poteaux, Julien Magne, directeur des programmes ALP (Adventure Line Productions) a assuré à Télé Loisirs que le montage de l'émission n'était pas truqué ou à charge. "Entre le ressenti des aventuriers sur le camp et la réalité, il y a une réel fossé. Ils ne sont pas forcément objectifs sur ce qu'ils font ou non" a-t-il d'abord déclaré.

"Dans Koh-Lanta, aucune image n'est trafiquée ou détournée, les propos des candidats ne sont évidemment pas faussés" a-t-il affirmé, "On résume en 110 minutes, trois jours d'aventure donc forcément il ne peut pas y avoir tout ce qu'il s'est passé. On s'attache vraiment à raconter les histoires principales et ce qui fait avancer le jeu".

Julien Magne répond directement à Inès, Régis et Ahmad

Si Julien Magne a tenu à rassurer les téléspectateurs de Koh Lanta 2020, c'est parce que Inès, Régis et Ahmad avaient mis en cause le montage de l'émission animée par Denis Brogniart. "Dans le cas d'Inès, si elle bronze alors que deux candidats parlent d'une stratégie à quelques mètres, on la verra inévitablement dans cette position" a-t-il donc directement répondu à l'aventurière encore en compétition.

"Pour Régis, si ses propos sur l'élimination de Jessica avaient été aussi clairs qu'il l'affirme nous aurions évidemment diffusé cette séquence" a-t-il ensuite ajouté, à propos de Régis qui a dévoilé qu'il aurait prévenu Jessica de son élimination avant le conseil.

Quant à Ahmad, qui se plaignait qu'on ne voit pas sa réussite sur le parcours du combattant, le producteur a rétorqué : "Son coup de sang était fort donc nous l'avons laissé au montage mais nous ne pouvons pas diffuser les arrivées de tous les candidats, nous avions laissé uniquement les trois premiers".