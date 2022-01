Kingsman 3 : une vraie suite avec Eggsy et Harry prévue après le prequel Première mission ?

Vous pensiez que The King's Man : Première mission, actuellement en salles, était la suite de Kingsman, le cercle d'or ? Pas du tout ! Le film est en fait un prequel avec Ralph Fiennes et Gemma Atherton et dévoile les débuts de l'organisation des Kingsman, au début du XXème siècle. Au cinéma, l'histoire de ce groupe d'espions a commencé en 2014 avec Kingsman : Services secrets, qui a révélé Taron Egerton et dans lequel on retrouvait aussi Colin Firth et Mark Strong. Trois ans plus tard, l'acteur renfilait son costume pour la suite qui accueille aussi Channing Tatum, Halle Berry, Julianne Moore et même Elton John. Et bonne nouvelle : il y aura bien une suite.

Un 3ème Kingsman en préparation

Après la sortie du 2ème volet, le réalisateur Matthew Vaughn avait assuré qu'un troisième film allait bien voir le jour. Et pour cause, il a toujours vu la franchise Kingsman comme une trilogie. Ce troisième volet dont la date de sortie n'est pas encore fixée devrait donc conclure l'histoire d'Eggsy et de Harry, le metteur en scène ayant expliqué en 2019 à DigitalSpy que ce serait le tout dernier film sur ces personnages. Le réalisateur a aussi assuré qu'il voulait le retour des deux acteurs principaux, Taron Egerton et Colin Firth.

Mais si ce 3ème volet pourrait conclure l'histoire de ces personnages, il se pourrait que Kingsman deviennent une franchise bien plus importante : il se murmure que 7 films et même une série seraient en développement dans les coulisses. Oui, 7, rien que ça !

Matthew Vaughn tease la suite

Si vous voulez en savoir plus sur la suite, il semblerait qu'il soit préférable de voir The King's Man : Première mission. Ralph Fiennes a confié à FilmsActu que Matthew Vaughn a semé des indices sur la suite dans le prequel. En tout cas, le réalisateur a donné quelques (petites) pistes sur ce qui attend les personnages dans la suite : "Eggsy et Harry y seront. Le gang va se reformer et c'est un moment... quand nous avons écrit le scénario, nous savions que les gens aimaient la relation entre Harry et Eggsy. Nous avons trouvé une idée, quelle serait la raison ultime pour laquelle ils s'aimeraient ou se détesteraient pour toujours ? C'est de ça que parle le film" a-t-il confié à Collider. TROP DE SUSPENSE !