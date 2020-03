Kim (The Voice 2020) éliminée face à Ifè : "Je suis très reconnaissante" (Interview)

Purebreak : Depuis combien de temps fais-tu de la musique ?

Kim : Je fais de la musique et je chante depuis que je suis toute petite. Après, j'ai commencé à faire de la scène à partir de l'âge de 14 ans et je ne suis devenue intermittente du spectacle que récemment. J'ai arrêté les études pour être intermittente parce que la musique me prenait beaucoup de temps. Je fais partie de plein de formations différentes, une formation gospel, une formation soul, je fais partie de plein de groupes différents.

C'était un passage assez dur de ma vie, j'ai vraiment perdu mon identité vocale

Tu as perdu ta voix à force de chanter, qu'est-ce qu'il s'est passé ?

C'était un passage assez dur de ma vie. Je faisais partie d'un orchestre de bal pendant quelques années. C'était une expérience super enrichissante que je ne regrette en aucun point. Cela dit, ma première année dans cet orchestre a fait en sorte que je perde ma voix malheureusement. Il faut savoir que le rythme de vie qu'on a en étant membre d'un orchestre de bal, c'est vachement hardcore. On se lève tôt et on part sur les prestations tôt dans la journée. Le temps qu'on s'installe, qu'on se maquille, qu'on fasse les check son, qu'on fasse le show, qu'on débarrasse tout et qu'on rentre chez soi, sachant qu'on va dans plusieurs villes tous les soirs, il y a peu de temps de repos. Ca, cumulé à tous les jours pendant presque 4 mois et surtout 4h de show sur scène, j'en ai vraiment pris un coup. Je pense que c'était peut-être le manque de technique, mais mes cordes vocales n'ont pas tenu. J'ai perdu ma voix pendant un bon petit moment, pendant plus de 6 mois. C'était vachement dur pour moi, j'ai vraiment perdu mon identité vocale.

Aujourd'hui, tu as appris des techniques pour que ça ne se reproduit plus ?

Oui, à force, on apprend à gérer son énergie et son temps. On ne va pas passer 4h sur scène à se donner à 100%. Malheureusement, il va falloir jauger et être stratégique, tout simplement.

Je n'étais pas vraiment intéressée par les émissions de télé-crochet

Pourquoi avoir décidé de participer à The Voice aujourd'hui ?

Ce n'est pas la première fois qu'on me le propose. Je n'étais pas vraiment intéressée par l'émission, ou par les émissions de télé-crochet peut-être. J'ai vécu beaucoup de choses ces dernières années et quand on m'a re-proposée de passer le casting, je me suis dit "ben go, en fait t'es prête ! C'est le moment de montrer à tout le monde de quoi t'es capable, que tu as guéri de cette extinction de voix, que ça va et que tu ne vas pas arrêter la musique, au contraire, que maintenant, tu es plus forte."

Qu'est-ce qui te rebutait dans les émissions de télé-crochet ?

Y a rien vraiment qui me rebutait, c'est simplement que je me suis toujours demandée si j'allais trouver ma place dans ce genre d'émission.

Quel genre de messages as-tu reçu depuis les auditions à l'aveugle ?

J'ai reçu beaucoup de messages positifs, principalement. Des personnes que je connais et que je ne connais pas. Ca m'a beaucoup touché, j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement et évidemment quelques messages de personnes qui n'ont pas apprécié mais ça c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde, j'en suis bien consciente, et c'est cool d'avoir les avis des uns et des autres.

J'étais fière de savoir que j'allais faire la battle avec Ifè

Comment as-tu réagi en apprenant que tu allais chanter face à Ifè ?

Je ne connaissais pas Ifè au moment où on m'a annoncé la nouvelle et je ne savais pas du tout ce qu'il avait proposé pour les auditions à l'aveugle. J'ai fini par voir sa vidéo et j'ai vu qu'il avait les 4 coachs retournés. J'ai vu sa prestation, tout simplement, qui était incroyable. C'est un type qui a beaucoup de charisme, qui est incroyable. j'étais fière de savoir que j'allais faire la battle avec lui. Je me suis dit qu'on allait faire un truc qui allait déchirer.Je me suis dit que le type était plus ou moins dans le même délire que moi, on est plus ou moins urbain tous les 2. Ce n'est pas forcément ce que j'ai montré aux auditions à l'aveugle mais je sais que son style me correspond et j'ai pris ça comme un bon élément.

Et en apprenant le titre de la chanson (Trop beau, Lomepal) ?

Je ne connaissais pas la chanson. Après l'avoir écouté, je me suis rendue compte que c'était un son quand même assez street, urbain donc c'était un bon point. Ce sont des paroles qui sont quand même assez lourdes de sens et assez dures et ça m'a touché parce que j'aime beaucoup les chansons à texte comme ça. Des textes dans lesquels des personnes, dans la vie de tous les jours, pouvaient se reconnaître. Ce n'est pas forcément mon style parce que je n'écoute pas forcément de français, mais j'ai kiffé le morceau. C'est un rap et je ne rappe pas forcément donc je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose de bien et de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc j'ai pris ça comme un challenge.

Tu es satisfaite de ta prestation ?

Je suis grave satisfaite de ma prestation ! Carrément ! J'ai beaucoup travaillé, de mon côté, toute seule, et également avec Ifè, grâce aux conseils de Marc Lavoine et grâce aux conseils de notre coach vocal également. Je suis contente d'avoir relevé le défi et d'avoir présenté quelque chose que je ne fais pas forcément, que je ne fais pas forcément. J'avais l'impression d'avoir bien fait la chose donc j'étais plutôt contente.

Quand Amel Bent me dit "franchement, j'adore ton phrasé, j'adore ton flow", ça fait grave plaisir

Amel t'a fait pas mal de compliments, ça t'a fait quoi ?

J'ai eu pas mal de compliments de la part des coachs et notamment de la part d'Amel Bent , ça m'a beaucoup touché. Très sincèrement, je m'y attendais pas. De mon côté, j'ai quand même beaucoup travaillé, ce n'était pas mon truc de rapper. J'étais en train de prier pour que tout se passe bien et que ça marche donc quand on a Amel Bent qui me dit "franchement, j'adore ton phrasé, j'adore ton flow", ça fait grave plaisir.

Tu aurais aimé qu'un autre coach se retourne lors des auditions à l'aveugle ?

J'aurais aimé, comme tout le monde je pense, avoir les 4 coachs peut-être mais simplement le fait d'en avoir un, j'étais super contente. Je n'avais pas vraiment d'idée du coach avec qui j'allais aller, je me suis dit que j'allais aller avec celui qui croit en moi et celui qui a cru en moi, c'était Marc Lavoine. J'étais très très reconnaissante pour ça.

Je suis reconnaissante de la visibilité qu'on a pu me donner à travers The Voice

Tu soutiens qui dans l'équipe de Marc Lavoine ?

Très honnêtement, y'a eu une telle ambiance dans l'équipe de Marc Lavoine, on a tous accroché, donc je pense qu'on se soutient tous les uns les autres, on est plein de conseils, plein de bonnes vives. Je soutiens tous ceux qui sont encore en lice. Tout le monde mérite.

Qu'est-ce qui t'attend maintenant ?

Je reprends mon petit train-train quotidien, à savoir ma vie d'intermittente, les soirées événementielles, les mariages, les cours, etc. Si y'a des propositions qui se font, je les étudierais bien comme il faut. L'expérience musicale ne fait que commencer et je suis reconnaissante de la visibilité qu'on a pu me donner à travers The Voice. Grâce à cette visibilité, je suis en train d'accorder plus d'importance aux réseaux sociaux et notamment à mon Instagram. Je compte poster plus de cover et des trucs un peu farfelus aussi parce qu'il se trouve que je ne chante pas qu'en anglais et en français, je chante aussi en coréen et dans biens d'autres langues. J'ai plein de surprises pour ceux qui me suivent.

