Kevin Tran annonce la fin du Rire Jaune et présente son nouveau projet YouTube en anglais

Kevin Tran s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière et celui-ci s'annonce une nouvelle fois audacieux et fascinant. Après avoir donné vie à Ki & Hi, son propre manga qui a battu des records de ventes, le vidéaste s'est lancé un tout nouveau défi sur YouTube.

La fin du Rire Jaune sur YouTube

Dans une vidéo intitulée "Le Rire Jaune, c'est fini !" publiée ce dimanche 31 janvier 2021, Kevin Tran a révélé ressentir aujourd'hui le besoin de se renouveler sur la plateforme, "La manière dont vous me voyez, l'impact ou l'inspiration que je peux apporter à certains d'entre vous, c'est des choses qui comptent énormément pour moi. Si je me repose sur mes acquis, que je me satisfais de poster des trucs moyens parce que ça fera quand même des vues, c'est pas ma personnalité. Je serais malheureux et j'aurais l'impression de tricher ou de vous mentir."

De fait, le créatif - qui avoue avoir fait le tour de ce qu'il était capable de raconter avec ses vidéos habituelles, "Quand tu veux faire de bons face-cam, il faut parler de sujets que tu connais bien, sauf qu'au bout de 8 ans, tous tes centres d'intérêt, tu les as traités", a choisi de prendre deux décisions radicales (mais liées entre elles) : changer de format ET changer la langue de ses vidéos.

"Je souhaite que mes créations touchent les coeurs du plus grand nombre possible"

Après de longs mois de réflexion et une année 2020 compliquée pour lui, Kevin Tran a souhaité mettre en place un projet qu'il visait déjà en 2013 : créer du contenu en anglais ! "Quand t'as une passion et que tu te donnes à fond dedans, t'as envie qu'un maximum de personnes puissent découvrir ou apprécier ton travail. Et l'anglais c'est la langue universelle. Donc si t'es bilingue, c'est un peu con de pas tenter quelque chose" a-t-il ainsi confié.

Aussi, celui qui, à ses débuts sur YouTube, s'était donné pour mission de mettre en avant une communauté invisibilisée dans les médias, "Je brûlais d'envie que les Français d'origine asiatique soient enfin représentés de la bonne manière dans le divertissement. A l'époque, au cinéma ou à la télé, on n'avait le droit qu'à des rôles très clichés et avec les sketchs sur Internet, j'ai compris que j'avais le pouvoir de changer ça", est désormais prêt à passer un nouveau palier dans sa carrière, "Aujourd'hui je souhaite que mes créations, dans lesquelles j'ai toujours mis toute mon âme, touchent les coeurs du plus grand nombre possible sur cette Terre avant que je ne meurs. Je ne veux plus attendre."

Des vidéos en anglais, mais un style identique

Et forcément, cette transition "murement réfléchie, ce n'est pas un coup de tête" qui reste encore mystérieuse sur la forme et le fond, entraînera un gros changement : un nouveau nom de chaîne YouTube. Exit "Le Rire Jaune", place désormais à Kevin Tran.

Mais rassurez-vous, même si la chaîne va donc connaître un bouleversement ces prochaines semaines, le YouTubeur compte bien rester fidèle à ce qu'il est et ce qu'il a toujours proposé, "De manière générale, y a pas grand chose qui va changer. Ca sera toujours moi, toujours ma chambre, mes figurines, ma bonne humeur... L'esprit chaleureux du Rire Jaune auquel vous êtes habitués sera là, c'est juste la langue qui changera."

Par ailleurs, pas d'inquiétude, "Toutes les vidéos seront toujours sous-titrées en français. Je m'y engage. Et sur mes réseaux je continuerai de parler en français, je suis pas devenu américain."

Un pari fou mais passionnant que l'on a désormais hâte de suivre !