Kelly Helard (Mamans et célèbres) : cette opération de chirurgie esthétique qui lui a "bien pourri la vie" (Interview)

Dans son livre intitulé Tout ça pour mon poids ! Journal intime d'une vie à lutter contre les kilos, Kelly Helard parle de son parcours et de sa lutte incessante contre son plus gros complexe. La candidate de Mamans et célèbres, nous révèle que cela a eu des répercussions importantes sur son couple.

"Les problèmes de poids ça a joué sur mon couple ! Je n'arrivais pas à me regarder je me demandais 'mais comment il peut m'aimer !". Je n'arrivais pas à me mettre nue, j'avais toujours un vêtement. C'était horrible ! Je n'acceptais pas qu'il me regarde, je n'acceptais pas qu'il me touche, parce que je ne m'acceptais pas. Je pense qu'il faut d'abord s'aimer soi-même pour se dire qu'une autre personne peut nous aimer", indique-t-elle.

"J'ai utilisé des méthodes extrêmes"

La jeune maman, ex-accro à la drogue, avoue avoir utilisé des méthodes extrêmes pour maigrir. "Lors de ma première perte de poids j'ai utilisé des méthodes extrêmes qu'il ne faut surtout pas refaire : la drogue, le clenbuterol, qui est utilisé pour les chevaux quand même. Y en a plein qui se piquent... Mais en fait laisse le temps faire parce que ton corps, il va prendre une tarte (...) Vaut mieux mettre 2/3 ans pour perdre du poids, pour y arriver, plutôt que de prendre n'importe quoi pour avoir un idéal que tu n'atteindras jamais", explique celle qui ne veut plus utiliser de filtres.

Dans notre interview, Kelly Helard dévoile aussi que ses complexes ont débuté quand elle est arrivée dans l'émission Les Ch'tis, qui devrait prochainement faire son retour. "Mes complexes ont vraiment débuté à partir des Ch'tis. Les filles disaient : 'T'es grosse, tu ne seras pas danseuse. Pourquoi tu fais ça ? Il faut que tu perdes du poids, etc'. Elles ont été très dures avec moi. Mais vraiment très très dures. Et franchement, je trouve qu'à l'époque, quand je regarde, j'étais très bien", déclare-t-elle, avant de préciser : "Maintenant, les chaînes font hyper attention. Elles ne laissent plus passer tout ça. Alors que sur les réseaux sociaux, ça y va ! Ils se déchaînent !"

"Ça m'a bien pourri la vie"

Kelly explique aussi avoir eu recours à la chirurgie esthétique, mais cela ne lui a pas spécialement rendu service. "A l'époque, j'ai cru que j'allais faire une liposuccion et que j'allais retrouver mon 36. On imagine tous que quand tu fais une lipo, tu te retrouves mince... Eh bien je suis sortie, je n'étais pas mince ! Ce n'est pas ce que j'attendais en fait, donc ça m'a bien pourrie la vie" se souvient-elle.

Heureusement, la maman de Lyam et Lyana, va beaucoup mieux aujourd'hui. "Aujourd'hui, je me sens mieux dans mon corps. L'être humain n'est jamais content. Bien évidemment j'aimerais bien être musclée, avoir des abdos... Peut-être dans 5 ans ! Mais je me laisse le temps. Ce n'est plus impératif. Je ne me dis plus 'Je ne me supporte plus, je n'arrive pas, etc'", affirme-t-elle, avant de conclure : "J'ai refait ma garde robe, je suis contente. Je me sens bien, je me sens mieux... Mais après on cherche toujours l'idéal. Pour ça, on verra dans 5/6 ans".

Propos recueillis par Quentin Piton. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.