Kelly Helard (Mamans et célèbres) ex-accro à la drogue : "Je suis vraiment tombée dedans quand j'ai voulu maigrir"

On le sait, depuis ses débuts dans Les Ch'tis, Kelly Helard mène une guerre contre ses kilos. Depuis, la jeune femme a enchainé les pertes et les prises de poids et a même sorti un livre consacré à ça, intitulé Tout ça pour mon poids ! Journal intime d'une vie à lutter contre les kilos. Dedans, la candidate de Mamans et célèbres parle notamment de son ancienne addiction à la drogue. Elle l'avait d'ailleurs déjà évoqué récemment dans une interview avec Sam Zirah. "Ma première perte de poids était grâce à la drogue (...) Le speed, ça coupe l'appétit, tu élimines plus vite et tu ne dors pas. J'allais en cours, je faisais des bookings, des tournages.... Ça me permettait de tenir et j'oubliais ce qui me contrariait, comme le harcèlement que je subissais" avait expliqué celle qui partage régulièrement son évolution physique sur Instagram.

"C'était matin, midi et soir"

Dans une interview accordée à Purepeople, elle a de nouveau parlé de son passé d'addict à la drogue. "J'étais déjà un peu tombée dans la drogue avant à cause de mon ex, pour tenir en boîte de nuit. C'était occasionnel. Mais ensuite je suis vraiment tombée dedans quand j'ai voulu maigrir. C'était matin, midi et soir. J'ai réussi à perdre énormément mais aujourd'hui, quand je revois les photos de l'époque, je me trouve horrible. Je ne dis pas que c'est la faute des personnes qui m'ont critiquée sur mon physique, c'est moi qui suis tombée dedans. Mais peut-être que si on ne m'avait pas tout le temps dit 't'es grosse'... Heureusement je m'en suis bien sortie grâce à mon mari. Cependant, j'ai perdu ma meilleure amie. Elle m'a tourné le dos à cause de ça, au lieu d'essayer de m'épauler. Ça a été vraiment très dur. C'était mon seul regret. Aidez vos amis si vous êtes au courant de quelque chose", explique la maman de deux enfants.

Aujourd'hui, Kelly s'en est sortie grâce à son mari Neymar et a eu beaucoup de chance que son ancienne addiction n'ait eu aucune répercussion sur son physique et sa santé. "J'ai eu beaucoup de chance car je n'ai eu aucune conséquence. Pourtant j'en ai pris pendant quatre ans" précise-t-elle.

Concernant ses révélations sur la drogue dans Les Ch'tis, la jeune maman assure qu'elle n'a "eu aucun retour de leur part", avant de conclure : "On ne prenait pas tous la même chose. Pour certains c'était occasionnel et la production n'était au courant de rien".