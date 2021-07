Kellan Lutz : que devient l'interprète d'Emmett Cullen dans Twilight ?

Si certaines stars de la saga Twilight comme Kristen Stewart ou Robert Pattinson enchaînent les rôles, d'autres font beaucoup moins parler d'elles depuis la sortie du dernier volet de la saga, il y a bientôt (déjà) 10 ans. Kellan Lutz qui a joué Emmett Cullen dans les 5 films de la franchise n'a peut-être pas eu un énorme succès mais il a enchaîné les rôles.

Kellan Lutz, du ciné à la télé

Depuis 2012, Kellan Lutz a joué dans plusieurs films : il a par exemple incarné Hercule dans La Légende d'Hercule sorti en 2014. On a aussi pu le voir dans The Expendables 3, dans Extraction ou encore dans Guardians of the Tomb et Speed Kills. Des films d'action ou d'aventure, principalement.