Twilight 5 : Mackenzie Foy qui jouait Renesmée a bien grandi !

Mackenzie Foy : la petite Renesmée de Twilight a beaucoup changé depuis la sortie du film en 2012

La saga Twilight prend fin ce lundi 18 mai sur W9 avec la diffusion de Twilight 5 (ou Twilight 4, partie 2), ultime volet des films adaptés des romans de Stephenie Meyer. Parmi les nouveaux personnages, on retrouve Renesmée, la fille de Bella et Edward. A l'époque du tournage, Mackenzie Foy qui l'incarnait avait 12 ans. Aujourd'hui, elle a forcément bien grandi et beaucoup changé. La preuve en images !

Mackenzie Foy et l'équipe de Twilight au Comic Con 2012

Mackenzie Foy dans Interstellar en 2014

Mackenzie Foy dans Casse-Noisette et les Quatre Royaumes en 2018

Mackenzie Foy à l'avant-première de Casse-Noisette et ls Quatre Royaumes en 2018

Mackenzie Foy a beaucoup changé depuis Twilight

Mackenzie Foy en 2019