Justine Cordule (Familles nombreuses, la vie en XXL) a perdu un bébé : elle se confie sur ce 8ème enfant

La tribu Cordule aurait donc dû être plus grande, avec 8 enfants, dans Familles nombreuses, la vie en XXL, mais la vie en a décidé autrement. Justine Cordule a précisé que malgré le temps qui s'est écoulé depuis la perte de ce bébé, la douleur l'empêche encore d'en parler en détails pour l'instant : "Je vous dit très souvent que je vous en parle bientôt mais pour l'instant même si ça fait 8 ans je ne sais pas comment vous en parler tout en gardant une partie secrète et en même temps j'ai envie de vous en parler pour que d'autres mamanges arrivent à se confier également sur ce sujet... Les personnes qui n'ont pas vécu ne peuvent pas savoir !". Et elle a ajouté les hashtags "#amour#famille#bonheur#fetedesmamans#famillenombreuse #mamange #ange#eyael".