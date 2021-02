Justin Timberlake : 19 ans après, il s'excuse enfin auprès de Britney Spears

Il y a quelques jours, FX - une chaîne américaine, a diffusé le reportage Framing Britney Spears, qui est revenu sur l'acharnement médiatique et les abus subis par la chanteuse depuis les débuts de sa carrière. Entre le harcèlement des paparazzis, le comportement misogyne des producteurs ou de la presse et les insultes / moqueries à répétition proférées par une partie du public, l'interprète de Baby one more time n'a clairement pas vécu une ascension normale.

Justin Timberlake s'excuse enfin

Et parmi les personnes mises en cause dans ce documentaire, on y retrouve notamment Justin Timberlake. Pour quelle raison ? Alors que le chanteur et Britney Spears formaient l'un des plus beaux couples d'Hollywood au début des années 2000, le chanteur n'avait pas supporté l'infidélité de cette dernière et lui avait donc dédiée une chanson très salée à travers Cry Me a River. Un titre qui avait à la fois propulsé sa carrière solo avec un "Grammy Award du meilleur chanteur pop" remporté au passage, et lancé malgré-lui le début de la descente aux enfers de Britney en divisant en deux le public avec les soutiens d'un côté et les critiques de l'autre.

19 ans plus tard, Justin Timberlake a tenu à s'excuser envers l'interprète de Everytime (chanson qui répondait à Cry Me a River) pour son comportement de l'époque. A travers un long communiqué posté sur Instagram, le mari de Jessica Biel a notamment confié, "Je suis profondément désolé pour ces périodes de ma vie où mes actions ont pu contribuer au problème, où j'ai eu des mots déplacés et où je n'ai pas pris la parole quand j'aurais dû le faire. Je reconnais que j'ai manqué de courage dans ces moments et que j'ai bénéficié d'un système qui ferme les yeux sur la misogynie ou le racisme. Je tiens spécifiquement à m'excuser envers Britney Spears et Janet Jackson car je tiens à elles et je les respecte, mais je sais que je les ai laissé tomber".

Pourquoi mentionne-t-il également Janet Jackson ? Tout simplement en référence au spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2004 durant lequel il avait accidentellement arraché le soutien-gorge de la chanteuse, laissant apparaître son téton devant des millions de téléspectateurs. Or, plutôt que de critiquer la maladresse de Justin Timberlake, le public et la presse avaient préféré s'acharner sur Janet Jackson, en se moquant d'elle et en l'accusant d'avoir planifié ce buzz. Un "buzz" qui lui a pourtant fermé de nombreuses portes pendant des années.

Le chanteur prêt à faire bouger les choses

Aussi, conscient de ne pas avoir été à la hauteur dans les moments où il aurait dû et d'avoir manqué l'occasion de soutenir des artistes et amies qui en avaient besoin, Justin Timberlake a dénoncé l'environnement toxique de l'industrie dans lequel il baigne depuis plus de 20 ans, "Elle est biaisée. Elle permet aux hommes, notamment les blancs, de réussir facilement. Elle est pensée comme ça. En tant qu'homme, je suis dans une position privilégiée et je me dois d'en parler. A cause de mon ignorance, je n'ai pas su reconnaître tout ça quand cela me touchait directement, mais je ne veux plus en bénéficier si ça doit être au profit d'autres personnes".

On ne sait pas si le jeune papa s'est individuellement et de façon privée adressé à Britney Spears et Janet Jackson, mais Justin Timberlake l'a promis, ce communiqué n'est que le début d'une nouvelle étape dans sa vie, "Je sais que ces excuses ne sont qu'une première étape et ne viendront pas absoudre le passé. Je compte assumer mes erreurs et les utiliser afin de faire partie d'un monde qui soutient et élève les autres".