Justin Timberlake confirme enfin la naissance de son deuxième enfant avec Jessica Biel !

Justin Timberlake et Jessica Biel ont vécu une année 2019 assez compliquée puisqu'ils se sont retrouvés au coeur d'un méchant bad buzz, surtout le chanteur. Souvenez-vous, l'interprète de Can't stop the feeling a été accusé de tromper sa femme avec sa partenaire dans The Palmer, Alisha Wainwright. Il a rapidement réagi à cette rumeur tout en affirmant qu'il n'avait jamais été infidèle et qu'il avait seulement eu un comportement ambigu. Depuis, cette histoire appartient au passé.

Justin Timberlake et Jessica Biel parents pour la deuxième fois

Jessica Biel et Justin Timberlake sont allés de l'avant et on peut même dire que cette rumeur n'a pas eu raison de leur petite famille puisqu'ils ont accueilli leur deuxième enfant en 2020. D'après TMZ (souvent bien informé), le bébé serait né au mois de juillet, mais l'actrice et son mari, déjà parents d'un petit garçon prénommé Silas, ont préféré garder le secret durant toute la grossesse et l'accouchement... jusqu'à aujourd'hui !

C'est dans l'émission de Ellen DeGeneres que Justin Timberlake a enfin confirmé la naissance de son deuxième bout de chou, qui est aussi un baby boy : "Il est super et mignon. Personne ne dort, mais nous sommes ravis. On ne pouvait pas être plus heureux, nous sommes reconnaissants." L'ex-membre du groupe NSYNC a ensuite dévoilé le prénom du petit frère de Silas : Jessica Biel et lui ont choisi de l'appeler... Phineas ! Félicitations à la petite famille !